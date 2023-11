Owocowa jesień i zima

Nadziewane pałeczki kukurydziane od marki Tygryski to bez wątpienia unikatowy produkt na rynku. Tworzone są zgodnie z opatentowaną technologią i recepturą, nadającą wyjątkowej chrupkości i smaku. Za każdym razem, gdy się ich spróbuje, wywołują okrzyk „Mniam”! A teraz zachwycają nowym, tropikalnym smakiem, przed którym nikt się nie oprze. Mango z nutą marakui doskonale uzupełnia obecną ofertę pałeczek z pysznym nadzieniem truskawkowym, czekoladowym i jagodowym. Zdecydowanie warto je mieć pod ręką, w domu, na spacerze, w torbie czy plecaku, tak aby mogły towarzyszyć milusińskim w czasie zabaw lub w chwili, gdy przychodzi chęć na pochrupanie czegoś mega smacznego. Warto zaznaczyć, że przekąska nie brudzi rączek. To za sprawą termostabilnego nadzienia, które nie wypływa z pałeczki. Ponadto kształt chrupek jest idealny do złapania przez malutką dłoń dziecka. Już teraz dołącz do egzotycznego świata, gdzie Tygryski chrupią bardziej!

