Pachnące zestawy prezentowe od polskiej marki

ZIAJA - witamina c.b3 niacynamid - zestaw okolicznościowy

Szybki i natychmiastowy efekt orzeźwionej i pobudzonej cery, czyli doskonały prezent dla wszystkich zabieganych i niecierpliwych. Krem na przebudzenie poranny shot, balsam na co dzień, tonik przed i po makijażu, a także żel oczyszczający to doskonały wstęp do pobudzających porannych rytuałów.Zestaw, który zadowoli każdą cerę i najbardziej wymagającego odbiorcę.

Zobacz także: Zapanuj nad puszeniem się włosów. Wystarczy kilka kropel, a włosy będą idealnie wygładzone i odporne na wilgoć i wiatr

i Autor: Materiały prasowe ZIaja

ZIAJA - Yego zestaw okolicznościowy

Męskie spojrzenie na pielęgnację i prezent trafiony w dziesiątkę dla każdego mężczyzny, który ceni sobie kompaktowość i wielozadaniowość kosmetyków.Żel pod prysznic i szampon górski pieprz, wetiwer i cytrynowa werbena, a także balsam po goleniu czerwony cedr to cztery wegańskie produkty o wyjątkowych kodach zapachu i skutecznym działaniu. Prezent-pewniak :)

i Autor: Materiały prasowe ZIaja

ZIAJA - marshmallow zestaw okolicznościowy

To jeden z tych zestawów, które pachną bez otwierania. Wystarczy rzut okiem, żeby wiedzieć, że zamknęliśmy tam niesamowity truskawkowy aromat pianek marshmallow. Krem do rąk, peeling, galaretka i pianka myjąca to zaproszenie do bardzo owocowej przygody, którą możesz podarować sobie, lub komu tylko chcesz.

i Autor: Materiały prasowe ZIaja