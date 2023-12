Peach Fuzz kolorem roku 2024. Podążaj za trendami

Kolor Roku został wybrany przez ekspertów z Pantone Color Institute, którzy badają trendy w sztuce, designie, rozrywce, modzie, technologii, sporcie oraz podróżach.

"Wszystko, co dzieje się w naszej kulturze może wpływać na wybór naszego Koloru Roku Pantone (...). Omawiamy psychologię koloru i badania trendów kolorystycznych, starając się połączyć nastrój globalnego ducha czasu z odpowiadającą mu rodziną kolororystyczną (...). Pantone 13-1023 Peach Fuzz budzi nasze zmysły do poczucia kojącej obecności dotyku i otulającego ciepła." - powiedziała Laurie Pressman, wiceprezes instytutu, we wpisie na blogu Pantone

Brzoskwinia w roli głównej

Dla marki FOREO, znanej z innowacyjnego podejścia do pielęgnacji skóry, kolor roku 2024 nie tylko stanowi inspirację, lecz również wspaniałe dopasowanie. Ich najnowsze urządzenie IPL do usuwania owłosienia, FOREO PEACH 2, nie tylko wkomponowuje się w trendy, ale także łączy najnowszą technologię ze szwedzkim wzornictwem. FOREO trafiło też z nazwą, bowiem ich urządzenie to również "PEACH", czyli brzoskwinia. FOREO po raz kolejny udowadnia swoje harmonijne połączenie praktyczności z aktualnymi trendami w świecie mody i urody.

Zobacz także: Znana marka odzieżowa otwiera nowy sklep. Klientki będą zachwycone. Le Collet od Mai Bohosiewicz w Gdańsku

PEACH 2 od FOREO

PEACH 2 od FOREO to nic innego jak domowe, eleganckie i niezwykle praktyczne urządzenie do epilacji. Profesjonalna technologia, w którą jest wyposażone zapobiegania odrastaniu włosków i zapewnia widoczne rezultaty w ciągu zaledwie 8 tygodni regularnego stosowania. PEACH 2 od FOREO wykorzystuje intensywne światło pulsacyjne IPL, które wysyła pod powierzchnię skóry impulsy świetlne, przekształcające się w ciepło, skutecznie i bezboleśnie usuwając zbędne owłosienie wraz z cebulkami. Duża powierzchnia naświetlająca znacznie przyspiesza proces epilacji (całe ciało nawet w 10 minut!), a elastyczna głowica zapewnia komfortowe dopasowanie do każdego zakamarka ciała. Co więcej, dzięki masażowi T-Sonic™ i wbudowanemu systemowi chłodzenia skóry urządzenie pozwala cieszyć się bezbolesnymi zabiegami depilującymi i aksamitnie gładką skórą. I to w najmodniejszym kolorze roku 2024!

Urządzenie PEACH 2 dostępne jest na foreo.com oraz u oficjalnych dystrybutorów jak sephora.pl i notino.pl

i Autor: materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO