Peptydy biomimetyczne i wsparcie mikrobiomu. Dobre nawyki… mamy!

Maj to miesiąc, w którym jeszcze mocniej niż zwykle staramy się wymyśleć najskuteczniejszy, najnowocześniejszy i najlepszy kosmetyk do skóry dojrzałej, prawda? Punktem wyjścia dla naszych rozważań jest Dzień Mamy, a… liczba propozycji, jakie serwuje rynek beauty, przyprawia o zawrót głowy. Na co zwracać uwagę w skutecznej pielęgnacji skóry dojrzałej? Kosmetolodzy wskazują na 3 hasła: wsparcie mikrobiomu, peptydy biomimetyczne i wdrożenie poprawnych nawyków w codziennej pielęgnacji domowej. Okazuje się, że najlepszym, co możemy (my i nasze mamy) zrobić dla odmłodzenia cery to… po prostu stworzyć jej odpowiednie warunki, by była zdrowa i uruchamiała odpowiednie procesy regeneracji. O czym warto pamiętać?

Po pierwsze, wsparcie mikrobiomu

Na powierzchni naszej skóry naturalnie żyje ponad 300 szczepów dobrych bakterii, które są ściśle powiązane z układem odpornościowym. Jest ich… około miliarda na centymetrze kwadratowym! A skoro skóra jest największym narządem naszego organizmu – skala wpływu mikrobiomu na nasze zdrowie i kondycję jest ogromna. To doskonała wiadomość, ponieważ pożyteczne drobnoustroje stanowią prawdziwą armię, która broni zdrowia i pięknego wyglądu naszej cery przed bakteriami chorobotwórczymi, wirusami i szkodliwymi czynnikami. Ale to nie wszystko: zabezpieczona przez dobre mikroby skóra zachowuje perfekcyjną kondycję i jest bardziej podatna na działania z zakresu anti-ageingu.

– Utrzymanie równowagi mikrobiomu skóry sprzyja jej podatności na działania przeciwstarzeniowe. Kluczem do wsparcia „dobrych bakterii” jest z kolei stosowanie łagodnych preparatów z pre- i probiotykami – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Należy pamiętać, że zdrowa, będąca w dobrej kondycji cera lepiej przyjmuje składniki aktywne, takie jak np. peptydy biomimetyczne zawarte w formule produktów z linii Reset. Cera o odpowiednim mikrobiomie bardzo dobrze przyswaja również naturalne ekstrakty o właściwościach odmładzających, jak algę oceaniczną, przyczyniającą się do ochrony przed wolnymi rodnikami – dodała.

Po drugie, peptydowa skuteczność

Eksperci podkreślają, że wśród aktywnych składników o potwierdzonej, wysokiej skuteczności przeciwstarzeniowej, prym wiodą m.in. peptydy biomimetyczne, czyli krótkie łańcuchy aminokwasów, będące budulcem ludzkiego białka. – W procesie starzenia ilość peptydów naturalnie maleje, a synteza pozostałych – stale zwalnia. Powoduje to spowolnienie regeneracji skóry, a w konsekwencji – prowadzi do przyśpieszenia procesów starzenia – mówi Agnieszka Kowalska. – Starannie skomponowany kompleks peptydowy Age Reset pobudza syntezę kolagenu i białek podporowych, kluczowych dla utrzymania młodego wyglądu skóry. Kompleks składników wpływa także na długofalowy efekt wygładzenia zmarszczek. W połączeniu z zestawieniem protein, które poprawiają napięcie skóry i wspomagają procesy naprawcze, efektywność jest bardzo wysoka – dodaje.

Po trzecie, dobre nawyki

Nawyki dobre, czyli… jakie? Must-have wsparcia skóry dojrzałej jest zawsze regularna, staranna pielęgnacja domowa z wykorzystaniem produktów wspierających mikrobiom, a zatem z pre- i probiotykami, oraz takich, które przywracają odpowiednie pH skóry (konieczne, by dobre bakterie mogły odpowiednio się namnażać). – Właściwe dla cery pH to takie pomiędzy 4,5 a 6,5. Zapewnia ono dobre warunki do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów. Warto wybierać takie produkty do codziennego rytuału pielęgnacyjnego – od pianki do mycia, przez peeling do serum i kremu – mówi Agnieszka Kowalska. – Chcąc odbudować mikrobiom, należy także unikać zbyt agresywnych zabiegów kosmetycznych oraz preparatów antyseptycznych i antybakteryjnych, np. na bazie alkoholu. Bardzo istotna jest jednocześnie ochrona przeciwsłoneczna – dodaje.

Skuteczne działania anti-ageingowe to te, w przypadku których efekty są stabilne i utrzymują się na długo. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest regularna, staranna domowa pielęgnacja, która wspiera mikrobiom, odbudowuje i uruchamia naturalne procesy regeneracyjne skóry… nasze i naszych mam!

SOLVERX Peeling do twarzy AGE.RESET

Odbudowujący mikrobiom skóry peeling do twarzy o podwójnym działaniu przeznaczony do każdego typu cery. Wspomaga usuwanie zrogowaciałego naskórka i wykazuje działanie odmładzające. Zawartość kompleksu pre- i probiotyków pozytywnie wpływa na kondycję skóry. Wykazuje działanie odmładzające dzięki przyspieszeniu odnowy komórkowej. Receptura zawiera antarktycynę o działaniu bioprotekcyjnym i wspomagającym proces regeneracji skóry.

Kluczowe składniki aktywne:

ANTARKTYCYNA - zapobiega wysuszeniu skóry i chroni naskórek od ekstremalnego zimna, słońca i wiatru. Poprzez stymulację produkcji kolagenu i elastyny wygładza skórę i redukuje zmarszczki.

KOMPLEKS PRE- I PROBIOTYKÓW - wzmacnia, odbudowuje i chroni ekosystem skóry - tzw. mikrobiom.

ORYZANOL - silnie neutralizuje wolne rodniki oraz wykazuje działanie przeciwzapalne i wspomaga procesy odnowy naskórka.

OLEJ Z OTRĄB RYŻOWYCH - nawilża i wygładza skórę. Wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe.

SOLVERX Serum odmładzające do twarzy AGE.RESET

Intensywnie odmładzające serum odbudowujące mikrobiom skóry przeznaczone do każdego typu skóry. Sekret działania tkwi w wyselekcjonowanych składnikach aktywnych. Wzmacnia odporność immunologiczną. Kompleks peptydów oraz zawartość protein przyczynia się do poprawy napięcia i jędrności skóry. Z kolei kofeina wspomaga procesy odnowy komórkowej. Po zastosowaniu serum cera zyskuje na promiennym blasku i młodym, świeżym wyglądzie.

Kluczowe składniki aktywne:

BIOAKTYWNY KOMPLEKS PRE- I PROBIOTYCZNY - wzmacnia skórę, wykazuje działanie odbudowujące.

KOMPLEKS PEPTYDÓW BIOMIMETYCZNYCH - pobudza syntezę kolagenu i białek podporowych, istotnych dla utrzymania młodego wyglądu skóry. Ponadto wpływa na długofalowy efekt wygładzenia zmarszczek oraz działania kondycjonująco na skórę.

KOMPLEKS PROTEIN - poprawia napięcie skóry oraz wspomaga procesy naprawcze.

KOFEINA - przyspiesza odnowę komórkową i działa przecizwmarszczkowo.

i Autor: Materiały prasowe SOLVREX

