Perfekcyjny demakijaż w wakacyjnym stylu. Idealne oczyszczenie w letnie dni

Lato to czas makijażowych, klubowych szaleństw i ekspresji bez ograniczeń. Kochamy to. Jednak w połączeniu z campingowymi warunkami, kąpielami w słonej wodzie i częstymi zmianami klimatu, dla wrażliwej cery wakacje to prawdziwy „obóz przetrwania”. Jak zapewnić skórze ochronę i wesprzeć jej naturalną regenerację? Kosmetolodzy wskazują na filar letniej pielęgnacji – perfekcyjny demakijaż.

Hasło nr 1: delikatność

Wakacje to czas zabawy i przygody… ale także, często, pośpiechu – w końcu tak wiele ciekawych rzeczy czeka „tuż za rogiem”! To również moment, kiedy – w obcym miejscu – trudniej odnajdujemy nasze codzienne rytuały. Także te kosmetyczne. Rezultat? Pośpieszne przecieranie twarzy szorstkim wacikiem, szybki prysznic z drapiącym ręcznikiem „pod pachą” i „jakieś mydło”, które akurat znajdziemy w walizce. To błąd! Kosmetolodzy wskazują, że słowem-kluczem idealnej pielęgnacji cery „wrażliwca” jest delikatność.

– Cera wrażliwa i sucha odznacza się podwyższonym pH. Preparaty do mycia i demakijażu twarzy oparte na bazie mydła dodatkowo wpływają na zwiększenie tego współczynnika, a w konsekwencji – na niszczenie naturalnego mikrobiomu. A zatem, nawet w okresie wakacyjnym, podczas spontanicznych wyjazdów, należy pamiętać, by do demakijażu stosować tylko delikatne preparaty micelarne lub specjalne produkty do oczyszczania cery wrażliwej lub atopowej – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Idealnie sprawdzą się np. Olejek do demakijażu SOLVERX Sensitive Skin lub Żel do mycia i demakijażu Atopic Skin. Przy ich użyciu utrzymujemy odpowiedni poziom pH i tworzymy właściwe warunki do rozwoju pożytecznego mikrobiomu, który stanowi barierę ochronną. Dla „wrażliwców” to bezcenne – dodaje.

Kosmetolodzy podkreślają, że równie istotne, jak dobór odpowiednich kosmetyków, jest właściwe przeprowadzenie samej procedury oczyszczania. Co to oznacza? Przede wszystkim, zachowanie szczególnej delikatności. Unikajmy mocnego pocierania skóry wacikiem, gąbką i ręcznikiem – po myciu osuszmy twarz delikatnie dotykając ją powierzchnią ręcznika. Po drugie, zrezygnujmy z namaczania skóry, ponieważ długie kąpiele sprzyjają powstawaniu mikrouszkodzeń. Po trzecie, nasza skóra „woli” umiarkowane temperatury, a zatem – wykluczmy bardzo gorący prysznic.

Hasło nr 2: komfort

Wakacje to synonim komfortu. Jak wskazują eksperci, efektywność rytuału pielęgnacyjnego zależy od tego, czy będzie powtarzany starannie i regularnie. A zatem – czy będziemy czuły się komfortowo podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, w tym właśnie podczas demakijażu. – Każda z nas ma swój ulubiony sposób oczyszczania skóry. Niektóre panie preferują demakijaż przy użyciu żelu, inne najlepiej czują się używając np. olejku lub płynu micelarnego. Taktyk jest wiele, a każda z nich wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Możemy zatem dobierać konsystencję kosmetyku i jego zastosowanie dokładnie do swoich preferencji. W ten sposób codzienny rytuał pielęgnacyjny staje się także formą relaksu – mówi Agnieszka Kowalska.

Hasło nr 3: micele

Micele to, bez wątpienia, „cząsteczki do demakijażowych zadań specjalnych”, a tym samym największy sprzymierzeniec skóry wrażliwej. Są to niewielkie cząsteczki zbudowane z cząstek lipofilowych (tłuszczowych) i hydrofilowych (wodnych). Dzięki swoim unikalnym właściwościom działają jak gąbka wchłaniająca zanieczyszczenia znajdujące się na skórze. Wykorzystując produkty (kremy i płyny) oparte na bazie miceli, unikamy zdecydowanych procedur, które mogłyby drażnić skórę. Nie pocieramy jej mocno wacikami… bo nie musimy. Micele „wyręczają nas”, przyciągając zanieczyszczenia.

– Odpowiedzią na demakijażowe potrzeby „wrażliwców” są produkty micelarne – w płynie lub w kremie – mówi Agnieszka Kowalska. – Oba rodzaje kosmetyków perfekcyjnie oczyszczają skórę. Możemy wybrać taką formę, jaka zapewnia nam największy komfort podczas wakacyjnej pielęgnacji. Formuła Kremu micelarnego do mycia i demakijażu SOLVERX® stanowi świetne rozwiązanie dla pań, które preferują komfortowe konsystencje. Warto dodać, że produkt łatwo zmywa się wodą i nie pozostawia tłustego filmu na skórze – dodaje.

SOLVERX KREM MICELARNY do mycia i demakijażu skóra wrażliwa i naczynkowa

SERIA SENSITIVE SKIN

Krem do demakijażu idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz hiperpigmentacji. Dzięki zawartości prebiotyków skóra utrzymuje balans między korzystnymi a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki wspierają obecny na skórze mikrobiom, utrzymują równowagę hydrolipidową oraz pomagają zachować jej barierę ochronną w nienaruszonym stanie. Idealnie nadaje się do codziennego demakijażu twarzy i oczu. Formuła kremu micelarnego powoduje, że podczas jego stosowania, zanieczyszczenia zamykane są w pęcherzyki zwane micelami, a później usuwane wraz z wodą. Zapewnia to delikatność dla skóry wrażliwej.

SOLVERX OLEJEK DO DEMAKIJAŻU twarz i oczy, skóra wrażliwa i naczynkowa

SERIA SENSITIVE SKIN

Doskonale oczyszcza skórę, regeneruje ją i pomaga odbudować jej warstwę hydrolipidową. Zawarty w recepturze olej z nasion słonecznika wykazuje działanie regenerujące i zmiękczające naskórek. Olej z otrąb ryżowych tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody.Po zastosowaniu produktu skóra jest perfekcyjnie oczyszczona, pozostaje miękka i przyjemna w dotyku, odpowiednio przygotowana do przyjęcia kolejnych kroków pielęgnacyjnych.

