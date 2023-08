Piękna skóra na jesień 2023. Innowacyjna pielęgnacja odmładzająca

Nowa gama Hyaluron Activ B3 powstała, by kultywować naturalne piękno, dlatego skupia się nie tylko na objawach starzenia, ale także na jego przyczynach. Dermokosmetyki z tej linii stymulują odnowę komórkową, czyli procesy odpowiedzialne za starzenie się skóry jeszcze na poziomie pojedynczych komórek skóry. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne, takie jak niacynamid nadają skórze naturalny blask, jędrność i wzmacniają jej strukturę.

Warto podkreślić, że wpływ na naszą skórę mają nie tylko produkty do pielęgnacji, ale także holistyczne dbanie o ciało i umysł. Wraz z wprowadzeniem gamy Hyaluron Activ B3 Eau Thermale Avène chcemy jako pierwsza firma na świecie, mówić o koncepcji pro-aging, w której unikamy stygmatyzowania procesu starzenia. Wręcz przeciwnie, w pełni akceptujemy upływ czasu i zmiany, jakie w nas zachodzą.

Należy pamiętać, że troska o młody i zdrowy wygląd to nie tylko odpowiednie odżywianie i uważny styl życia, ale przede wszystkim akceptacja siebie i zmian, które następują.

Zasady filozofii pro-agingu warto wprowadzać od najmłodszych lat i świadomie dbać o siebie od wewnątrz i od zewnątrz. Jednym z elementów tej dbałości jest stosowanie odpowiednich dermokosmetyków, które będą dopasowane do potrzeb i wieku, by działać delikatnie i nieinwazyjnie. Dzięki gamie Hyaluron Activ B3 możemy odpowiednio wcześnie zadbać o naszą cerę, opóźniając procesy starzenia się skóry i jednocześnie kultywując naturalne piękno. Ponadto dermokosmetyki z tej linii są także doskonałym uzupełnieniem medycyny estetycznej.

NOWA GAMA HYALURON ACTIV B3

W skład nowej, innowacyjnej gamy wchodzą:

krem odbudowujący komórki (na dzień i na noc),

multi-intensywny krem na noc,

skoncentrowane serum wypełniające (na dzień i na noc), które można stosować na wrażliwe obszary twarzy, takie jak skóra wokół ust czy oczu,

krem pod oczy o potrójnym działaniu korygującym (na dzień i na noc), który wygładza zmarszczki, niweluje cienie pod oczami i łagodzi opuchnięcie.

Produkty gamy Hyaluron Activ B3 zawierają wysoko skoncentrowane składniki aktywne, które wspierają działanie odmładzające. Są to:

Niacynamid (witamina B3): ultra-skoncentrowany - cząsteczka wiodąca w odmładzaniu skóry. Wydłuża życie komórek nawet o 50%! Stężenie niacynamidu w gamie Hyaluron Activ B3 sięga 6%. Taka dawka jest optymalna ze względu na silne właściwości odmładzające, a ponadto zapewnia doskonałą tolerancję skóry wrażliwej. Skóra pozostaje trwale odnowiona, zregenerowana i ujędrniona, a zmarszczki zostają wygładzone.

Kwas hialuronowy: czysty, naturalnego pochodzenia (z pszenicy), o wysokiej i niskiej (HAF <120) masie cząsteczkowej. Ta najbardziej rozpowszechniona cząsteczka występująca w skórze ma kluczowe znaczenie:

kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej (opatentowany przez prof. Saurata dla Eau Thermale Avène) stymuluje endogenną produkcję kwasu hialuronowego, spłycenie zmarszczek i poprawę jędrności skóry.

kwas hialuronowy o wysokiej masie zapewnia nawilżenie, przywraca elastyczność i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Ekstrakt z Haritaki (migdałowiec właściwy): ekstrakt z „owocu długowieczności” pochodzącego z Indii, który chroni kwas hialuronowy i jest bogatym źródłem antyoksydantów. Od wieków jest stosowany w naturalnej medycynie ajuwerdyjskiej.

Jak wiemy, kwas hialuronowy (HA) jest naturalnie produkowany w skórze każdego z nas. Jednak z wiekiem proces syntezy zwalnia, a nasz organizm wytwarza go znacznie mniej. Ekstrakt z Haritaki pełni tu funkcję ochronną przed naturalną degradacją kwasu hialuronowego. Dzięki temu w produkcie jest więcej HA i może skuteczniej działać na skórę.

Retinaldehyd (obecny w kremie na noc) to bezpośredni prekursor kwasu retinowego, wiodącego składnika aktywnego zalecanego w profilaktyce starzenia się skóry. Zwiększa odnowę naskórka oraz pobudza produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Jest jedną z form witaminy A.

Siarczan dekstranu (obecny w kremie pod oczy) poprawia krążenie krwi w drobnych naczyniach krwionośnych. Dzięki temu łagodzi podrażnienia, zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami.

Dzięki stosowaniu produktów Hyaluron Activ B3 skóra staje się jędrna, wygładzona i promienna. Aż 97%* konsumentek zauważyło poprawę jędrności skóry już po 15 dniach stosowania**. Delikatny zapach, aksamitna konsystencja i szybkie wchłanianie zapewniają skórze komfort. Kremy z tej gamy stanowią doskonałą bazę pod makijaż.

HYALURON ACTIV B3 Krem na Dzień Odbudowujący Komórki

Krem na Dzień Odbudowujący Komórki trwale stymuluje odnowę komórkową. Daje natychmiastowy efekt ujędrnienia, a wysoce odżywcza formuła zapewnia uczucie nawilżenia przez cały dzień. Twarz wygląda na bardziej wypoczętą, cera na zregenerowaną i pełną blasku, a zmarszczki stają się coraz mniej widoczne.

Idealnie aksamitna konsystencja sprawia, że kosmetyk bardzo dobrze sprawdza się pod makijażem. Krem zawiera niacynamid 6% i kwas hialuronowy o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej (1,5%).

Krem stworzono w 92% ze składników pochodzenia naturalnego. Nie zawiera składników zwierzęcych, silikonu ani fenoksyetanolu. Uczestniczące w testach kobiety doceniły jego regenerujące i ujędrniające właściwości oraz fakt, że krem szybko się wchłania i nie roluje.

Ekologiczne opakowanie to szklany słoik wielokrotnego użycia, który można wiele razy napełniać dzięki systemowi refill. To świetne rozwiązanie dla zwolenników ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo całość dostępna jest w papierowym opakowaniu z nadrukiem, do którego wykorzystano tusze roślinne. Takie działanie pomaga zachować zrównoważoną gospodarkę papierem. Ze względu na ekologicznie opakowanie produkt ma oznaczenie B w Green Impact Index.

i Autor: Materiały prasowe Avene

HYALURON ACTIV B3 Skoncentrowane Serum Wypełniające

Skoncentrowane Serum Wypełniające wygładza, ujędrnia i regeneruje skórę. Zawiera niacynamid o stężeniu 6% i kwas hialuronowy o stężeniu 1,5%. Skuteczna formuła o bardzo wysokiej tolerancji zawiera zaledwie 8 składników. Produkt można aplikować nawet na tak delikatne miejsca jak kontur oka. Serum zawiera 94% składników pochodzenia naturalnego i 0% składników pochodzenia zwierzęcego. Dzięki świeżej, lekkiej konsystencji natychmiast się wchłania, pozostawiając skórę wyraźnie jędrniejszą, gęstszą oraz bardziej promienną.

i Autor: Materiały prasowe Avene

HYALURON ACTIV B3 Multi Intensywny Krem Na Noc

Multi Intensywny Krem Na Noc koi i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. Działa podczas naszego snu, kiedy skóra rozpoczyna kluczowy proces regeneracji i aktywuje syntezę kolagenu. W tym czasie krem dba o to, by skóra stawała się gładka i ujędrniona. Jego delikatnie pachnąca konsystencja przynosi skórze komfort. Krem zawiera retinaldehyd, który jest 10x bardziej aktywny niż retinol. To właśnie on nadaje kremowi lekko pomarańczowy kolor. W składzie znajdują się również: kwas hialuronowy (0,1%) o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej, niacynamid (2%) i ekstrakt z Haritaki. Taki skład zapewnia wygładzenie, ujędrnienie i regenerację skóry.

Multi Intensywny Krem Na Noc z gamy Hyaluron Activ B3 to ekologicznie zaprojektowany produkt do pielęgnacji skóry, zawierający 97% składników naturalnych, niepochodzących od zwierząt. Wszystko zamknięte w praktycznym i bezpiecznym słoiczku z pompką nadającym się do recyklingu. Ten krem to niezbędnik nocnej pielęgnacji.

i Autor: Materiały prasowe Avene

HYALURON ACTIV B3 Krem Pod Oczy o Potrójnym Działaniu Korygującym

Krem Pod Oczy o Potrójnym Działaniu Korygującym zawiera siarczan dekstranu, który zmniejsza opuchnięcia i niweluje cienie pod oczami. Dodatkowo w składzie znajduje się czysty kwas hialuronowy (0,2%) i niacynamid (6%), który działa na przyczynę starzenia i przedłuża żywotność komórek*. Skoncentrowane składniki sprawiają, że skóra wokół oczu jest jędrniejsza, zmarszczki zostają wypełnione, a opuchlizna i cienie pod oczami złagodzone. Żelowo-kremowa konsystencja zapewnia natychmiastowy efekt świeżości. Krem jest bezzapachowy, więc nadaje się do pielęgnacji okolic oczu, a także skóry wokół ust nawet u osób wrażliwych. Stanowi również dobrą bazę pod makijaż. To także produkt ekologiczny, zawierający 93% składników naturalnych pochodzenia wegańskiego.

i Autor: Materiały prasowe Avene