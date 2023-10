Piękne dłonie - jak zadbać o skórę rąk w sezonie jesienno-zimowym?

Skóra dłoni charakteryzuje się niewielką liczbą gruczołów łojowych i jest cieńsza niż na innych partiach ciała, co sprawia, że bardzo łatwo i szybko ulega przesuszeniu oraz podrażnieniu. Ta specyficzna budowa skóry rąk, sprawia, że bardzo szybko traci ona równowagę i zdradza upływ czasu. Jak więc zadbać o skórę rąk, aby zachować ją w dobrej kondycji?

Najważniejsza jest właściwa i regularna pielęgnacja, której fundamentem jest wzmocnienie warstwy hydro-lipidowej i wsparcie regeneracji, a także ukojenie istniejących podrażnień.

#SKINBARRIER – zadbaj o funkcje obronne skóry!

Wzmocnienie płaszcza hydro-lipidowego, aby ograniczyć parowanie wody z zewnętrznych warstw naskórka i wzmocnić ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych to podstawa pielęgnacji rąk! Odpowiedni poziom nawilżenia pomogą przywrócić składniki wiążące wodę w naskórku i chroniące przed transepidermalną utratą wody (TEWL), takie jak kwas hialuronowy, mocznik lub kwas mlekowy w niskim stężeniu Jednak samo nawilżenie to za mało! Skóra dłoni potrzebuje także lipidów - kosmetyków, które działają okluzyjnie, otulając ręce niczym ochronną kołderką! W składach szukaj składników o działaniu okluzyjnym, takich jak olej parafinowy, wazelina, czy bogate w lipidy oleje i masła roślinne.

Nawilżająco-regenerujący krem-maska Kuracja Parafinowa, SHEHAND

Lekka, a przy tym bogata w składniki aktywne kremowa formuła, daje efekt otulającego skórę kojącego kompresu. Krem-maska wspomaga odbudowę płaszcza hydro-lipidowego skóry i chroni przed nadmiernym wysuszeniem, a dodatkowo uelastycznia i odżywia naskórek. Z nim twoja skóra dłoni z łatwością odzyska miękkość i jedwabistą gładkość. W jego składzie znajdziecie m.in. parafinę, wazelinę, masło shea, masło cupacu, mocznik, olej ze słodkich migdałów, olej z nasion sacha inchi, ceramidy, oliwa z oliwek, oraz witamina E, F i C.

i Autor: Materiały prasowe SHEHAND

Regenerujący krem do rąk i paznokci BodyBoom

Dzięki zawartym w nim składnikom, takim jak: olej z orzechów brazylijskich, olej makadamia czy olej z orzechów babassu krem intensywnie regeneruje i odżywia zniszczoną, wymagającą intensywnej pielęgnacji skórę dłoni oraz suche skórki wokół paznokci. Jego bogata formuła wzmacnia barierę ochronną naskórka i szybko łagodzi podrażnienia.

i Autor: Materiały prasowe BodyBoom

Stymuluj odnowę skóry i zadbaj o ukojenie podrażnień.

Szorstka, popękana i spierzchnięta skóra dłoni wymaga intensywnej regeneracji. Nawet najlepszy krem do rąk może być niewystarczający, dlatego warto uzupełnić pielęgnację o odpowiednio dobrane maski do rąk. Ich silnie skoncentrowane formuły regenerują i stymulują odnowę przywracając skórze miękkość, gładkość i jędrność. W ich formułach powinny się znaleźć również substancje aktywne o działaniu kojącym i łagodzącym – w składach szukaj alantoiny, D-panthenolu czy aloesu.

Złota zmiękczająca maska do rąk Golden Luxury SHEHAND

Maska w formie złotych rękawiczek sprawia, że skóra rąk staje się jędrna, miękka i gładka. Zewnętrzna złota folia chroni skórę przed utratą wilgoci i ułatwia wnikanie składników aktywnych z maski. Bogata maska, którą nasączona jest wewnętrzna włóknina zawiera składniki skutecznie kondycjonujące przesuszoną i spierzchniętą skórę rąk. W jej formule znajdziemy m.in. złoto koloidalne, bakuchiol, roślinny kolagen, peptydy, mocznik, alantoinę, D-panthenol.

i Autor: Materiały prasowe SHEHAND

Wygładzająco-zmiękczająca parafina do dłoni Kuracja Parafinowa, SHEHAND

Jej formuła bazuje na parafinie, wazelinie, maśle shea, maśle cupacu, ceramidach oraz kompozycji olejów roślinnych, dzięki którym skóra zostaje natłuszczona i nawilżona, a szorstka warstwa ulega zmiękczeniu i wygładzeniu. Nałożona na skórę dłoni rozpływa się pod wpływem ciepła, ułatwiając aplikację.

i Autor: Materiały prasowe SHEHAND

Uzupełnij pielęgnację o peeling do skóry rąk

Często pomijany w naszej rutynie, niesłusznie! Peeling usunie stary naskórek, zmiękczy i przygotuje skórę do wchłonięcia składników aktywnych dostarczanych w kremach i maskach, czyli wszystkiego, co potrzebne do odbudowy warstwy lipidowej i regeneracji. Nie stosuj na dłonie peelingów do twarzy. Skóra na rękach ma inną budowę i strukturę – ma inne potrzeby niż skóra twarzy.

Złuszczająco-natłuszczający peeling do dłoni Kuracja Parafinowa, SHEHAND

Zawarte w kremowej formule drobinki z owocu luffy delikatnie złuszczają martwy naskórek. A obecność oleju parafinowego, wazeliny, gliceryny, ceramidów i bogatych w lipidy olejów roślinnych to gwarancja wzmocnienia warstwy ochronnej naskórka. Po jedno użyciu skóra jest nawilżona, staje się bardziej miękka i gładka.

i Autor: Materiały prasowe SHEHAND