Piękne i zdrowe włosy. Czym jest hair cyckling?

Wysokie temperatury, silny wiatr, promieniowanie UV, twarda woda i zanieczyszczenia powietrza wpływają na wygląd naszych włosów, stopniowo je wyniszczając. Szampon lub używanie przypadkowej odżywki raz na jakiś czas niestety nie wystarczy. Aby uzyskać zauważalny efekt i rzeczywiście wzmocnić i odżywić włosy, potrzebny jest dobrze przemyślany plan pielęgnacyjny, a w nim odpowiednio dopasowane produkty. Jeśli znany jest Ci trend skin cycling – nie będziesz mieć większych problemów ze zrozumieniem go w wersji włosowej. Trend zyskał ogromną popularność na TikToku, a efekty pokazywane przez użytkowników, robią niezwykłe wrażenie.

Przejdźmy zatem do konkretów i rozłóżmy metodę hair cycling na czynniki pierwsze. Składa się z trzech nieskomplikowanych etapów, z których każdy ma oddzielny cel.

Krok pierwszy to regeneracja - ma za zadanie zregenerować wszelkie uszkodzenia w strukturze włosów, a także na skórze głowy.

Drugi etap to przywrócenie włosom odpowiedniego poziomu nawilżenia.

Ostatnim krokiem jest głębokie odżywienie, które oprócz dostarczenia włosom składników odżywczych, ma zapewnić utrzymanie nawilżenia i dodatkową ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jeśli myjesz włosy raz na kilka dni, możesz śmiało trzymać się tej częstotliwości wprowadzając poszczególne kroki. Nie musisz wykonywać ich dzień po dniu, możesz je rozłożyć w czasie dopasowując do swojego cyklu mycia.

KROK 1 REGENERACJA

Kluczem do regeneracji jest dokładne i skuteczne oczyszczenie skóry głowy i włosów z nadmiaru łoju, a przede wszystkim ze wszelkich zanieczyszczeń, m.in. pozostałości po kosmetykach stylizujących. Według złotej zasady hair cyclingu warto tę czynność wykonywać dwa razy, a najlepiej używając do tego dwóch różnych produktów – nie jest to jednak koniecznością. Podczas pierwszego mycia usuwamy zanieczyszczenia i pozostałości po kosmetykach zgromadzone na włosach. Przy drugim myciu oczyszczamy już dokładnie skórę głowy. Raz na jakiś czas warto używać szamponu z mocnym detergentem, aby oczyścić skórę głowy nawet z najtrudniej spłukiwalnych substancji. Świetnie jest też zacząć od tego cały proces hair cyclingu. Do mocnego oczyszczenia sprawdzi się BARWA Naturalna Szampon Piwny 9,99 zł/300 ml lub BARWA Ziołowa Szampon Pokrzywa do włosów przetłuszczających się 7,46 zł/250 ml. Po oczyszczeniu warto nałożyć na kilka minut odżywkę regenerującą, np. Barwa Five Herbs Odżywka regenerująca 16,99 zł/180 ml lub BARWA Naturalna Odżywka Regenerująca Awokado 11,99 zł/200 ml.

KROK 2 NAWILŻENIE

Aby przywrócić włosom odpowiednie nawilżenie, potrzebna jest odpowiednia humektantowa odzywka. Po umyciu możesz ją nałożyć, dokładnie rozprowadzić, najlepiej poprzez wczesanie szczotką lub grzebieniem – wtedy masz pewność, że odżywka pokryje każdy włos. A jak wiadomo nie ma lepszych nawilżaczy do włosów niż trehaloza i pantenol. BARWA Barwy Botaniki Odżywka głęboko nawilżająca do włosów suchych i łamliwych 13,99 zł/180 ml zawiera intensywnie nawilżającą trehalozę, a także pantenol. Zgodnie z zasadami równowagi PEH możesz też domknąć pielęgnację odżywką emolientową, aby na dłużej zatrzymać nawilżenie we włosie, np. BARWA Peace Love Hair Naturalna Odżywka Emolientowa 16,99 zł/ 200 ml

KROK 3 ODŻYWIENIE

Ostatni etap, czyli głębokie odżywienie. Po dokładnym umyciu włosów postaw na bogatą maskę, w której znajdziemy składniki. BARWA Honey Hair Bogata maska wzmacniająco-regenerująca 29,90 zł/220 ml opiera się na drogocennych skarbach natury – miodzie, mleczku pszczelim oraz propolisie, które spektakularnie poprawiają stan włosów, dzięki czemu stają się one doskonale odżywione, wzmocnione i zabezpieczone. Za regenerację uszkodzonych włosów odpowiadają proteiny ryżu, a za ich wygładzenie masło shea oraz olej lniany. Świetnie sprawdzi się również BARWA Barwy Botaniki Maska odbudowująco-regenerująca do włosów zniszczonych 14,49 zł/220 ml, która dodaje włosom wielowymiarowego blasku. Intensywnie pielęgnuje włókno włosa, a zawarte z niej drogocenne oleje – z awokado i słodkich migdałów, proteiny ryżu, trehaloza i pantenol, maksymalnie regenerują włosy, odżywiają, odbudowują je i chronią przed działaniem wolnych rodników. Tak jak przy poprzednim kroku, warto użyć emolientowej odżywki, dla domknięcia łuski włosa i dodatkowego wygładzenia.

Polecamy odżywiać zarówno włosy, jak i skórę głowy, a do tego najlepiej sprawdzi się regularne wcieranie. BARWA Naturalna Wcierka drożdżowa 14,99 zł/100 ml stymuluje wzrost włosów, pomaga w regulacji wydzielania sebum, pielęgnuje skórę głowy nawilżając ją i dostarczając optymalną ilość składników odżywczych oraz wpływa na stymulowanie porostu włosów. Zawarte w niej składniki aktywne: ekstrakt z drożdży piwnych, ekstrakty ziołowe - z pokrzywy, skrzypu polnego i brzozy, arginina, ekstrakt z aloesu, naturalnie wspomagają porost włosów, hamują ich wypadanie oraz odżywiają skórę głowy.

