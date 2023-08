Pielęgnacja na pełnię księżyca. Te zabiegi dodadzą Ci urody

Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Wszyscy eksperci są zgodni, że sen to jeden z najlepszych kosmetyków. To czas regeneracji skóry i odpoczynku. A formuły kosmetyczne mają za zadanie wtedy przywracać skórze piękny wygląd i dobrą kondycję.

JA CIĘ PIELĘGNUJĘ, A TY ŚPISZ

Maski na noc to doskonały pomysł, gdy nie mamy czasu na zabiegi pielęgnacyjne w ciągu dnia. YOSKINE MOON WAKAI Japoński illumi-hydrator Maska hybrydowa na noc z kwasami glikolowym i migdałowym oraz z rozświetlającym pyłem z kamienia księżycowego intensywnie wygładza skórę, perfekcyjnie wyrównuje powierzchnię skóry, redukuje rozszerzone pory i zmarszczki. Nawilża i dodaje skórze energii. Natomiast Sesderma MESOSES Serum liposomowe to potężny koktajl liposomowy bogaty w składniki aktywne przenikające przez barierę skórną by osiągać maksymalne efekty. Zawiera wysokie stężenie aminokwasów, witamin, kwasu hialuronowego oraz wyciąg z kwiatów szarotki alpejskiej, kompleksu napinającego, który poprawia wygląd skóry, czyniąc ją gładszą i bardziej miękką.

(O!)CHŁODZENIE

Potrzebujesz intensywnego nawilżenia z efektem chłodzenia, który zniweluje oznaki zmęczenia, wybierz produkt, który możesz przechowywać w lodówce lub zamrażarce. PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc sprawia, że podrażnienia i zaczerwienienia powstałe w ciągu dnia są zniwelowane, a cera po nocy jest wypoczęta, widocznie wygładzona i naturalnie świetlista. W składzie ma trzy rodzaje kwasu hialuronowego, który działa na wielu poziomach jednocześnie oraz elektrolity wzmacniające kondycję skóry i przyspieszające jej regenerację.

WEHIKUŁ CZASU

Nawet jeśli nie lubiłaś w szkole fizyki, ta prędzej czy później cię.. dopadnie, a dokładnie doświadczysz jej na własnej skórze. Ta z wiekiem staje się bardziej podatna na działanie grawitacji, która „ściąga” ją w dół. Naukowcy z laboratorium NUXE stworzyli serum, który pomoże przenieść się wstecz o kilka lat. Super Serum [10] to niezwykły i uniwersalny koncentrat przeciwstarzeniowy, który oferuje najwyższą jakość, wydajność oraz przyjemność aplikacji dla każdego typu skóry w każdym wieku: Skóra funkcjonuje jak o 10 lat młodsza. Formuła oparta na starannie wyselekcjonowanych składnikach naturalnego pochodzenia wnika w głąb skóry, działając skutecznie w głębokich jej warstwach.

SKÓRA W STRESIE

Brak snu to stres dla skóry. W połączeniu z czynnikami środowiskowymi tempo starzenia może przyspieszyć. Skoncentrowane serum antyoksydacyjne ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi oznakami starzenia. Jednocześnie wyraźnie rozjaśnia skórę, nadając jej promienny i subtelnie rozświetlony wygląd. Wyraźnie łagodzi liczne oznaki stanu zapalnego, wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek, pozwalając utrzymać optymalne zdrowie skóry, przywraca młodzieńczy blask, a dzięki efektowi rozświetlenia skutecznie maskuje niedoskonałości.

ZARWANA NOC?

Jedna jaskółka nie czyni wiosny, tak samo jedna zarwana noc nie odbije się (trwale) na twojej urodzie. To stałe nawyki decydują o tym, jak wyglądamy. Oprócz aplikacji kremu, serum i maski, postaw na wsparcie skóry od wewnątrz. Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure ® Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis. Zawarta w nich astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Z kolei Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

Wypróbuj: YOSKINE MOON WAKAI Japoński illumi-hydrator Maska hybrydowa na noc, 59 zł/75 ml | SESDERMA MESOSES Serum liposomowe, 248 zł/30 ml | PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc, 31,99 zł/50 ml | NUXE Super Serum [10], 365 zł/30 ml | ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml | Medilâge anti âge, 495 /30 kaps.

