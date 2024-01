Pielęgnacja skóry głowy. Dzięki temu włosy będą zdrowsze i pełne blasku

Opierając się na badaniach pionierów w ramach nauki o roślinnych adaptogenach stosowanych na skórę głowy, nowa kolekcja marki Aveda – Scalp Solutions – koi podrażniony skalp i zwalcza oznaki jego przedwczesnego starzenia się. Efekt? Zdrowej wyglądające, odzyskujące witalność i blask włosy.

MINNEAPOLIS, MN — Aveda, marka oferująca niezwykle skuteczne wegańskie produkty do włosów, której misją jest troska o naszą planetę, wprowadza na rynek nową linię produktów Scalp Solutions. Ta opierająca się na wyciągachroślinnych kolekcja, zawierająca w 94% składniki pochodzenia naturalnego, została opracowana, aby zwalczać widoczne oznaki przedwczesnego starzenia się skóry głowy. W efekcie włosy zyskują zdrowy wygląd, a także odzyskują witalność i blask. Opierając się na prowadzonych przez wiodące światowe ośrodki naukowe od ośmiu lat badaniach nad biologią skalpu, a także wynikach 13 badań klinicznych, kolekcja Scalp Solutionswykorzystuje naukową wiedzę na temat roślinnych adaptogenów stosowanych na skórę głowy. Dzięki temu zapewnia ona holistyczne podejście, oferując wysoceskuteczne, wegańskie produkty do pielęgnacji skalpu.

DLACZEGO PIELĘGNACJA SKÓRY GŁOWY JEST TAK WAŻNA

Tak jak skóra twarzy, również skalp z upływem czasu się starzeje, a także może doznać uszkodzeń wywołanych działaniem czynników środowiskowych lub też stylem naszego życia. Aby zachować swój optymalny stan, skóra głowy wymaga odpowiedniej pielęgnacji przy użyciu przeznaczonych do niej produktów, pomagających zwalczać widoczne oznaki przedwczesnego jej starzenia. Widocznym efektem starzenia się skalpu mogą być suche, kruche i przerzedzające się, pozbawione blasku włosy, które łatwiej uszkodzić. Utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry głowy odgrywa niezwykle ważną rolę w ramach jej pielęgnacji, gdyż jej przesuszenie czyni ją bardziej podatną na uszkodzenia, co z kolei może prowadzić do zauważalnych oznak przedwczesnego starzenia. Oferowana przez markę Aveda kolekcja Scalp Solutions to produkty przetestowane dermatologicznie o formule zwiększającej nawilżenie skalpu, które natychmiast usuwają powierzchniowe zanieczyszczenia oraz pozostałości produktów do stylizacji. Dzięki temu skóra głowy i włosy zyskują odmłodzony, zdrowy wygląd i blask.

Julie Thornton, profesor dermatologii i dyrektorka Centrum Badań nad Skórą na Uniwersytecie w Bradford w Wielkiej Brytanii mówi, że „skóra głowy podlega tym samym procesom starzenia, co skóra twarzy, ponieważ jest narażona na działanie podobnych czynników środowiskowych takich jak zanieczyszczenia, przetłuszczanie się. Zawartość średnio 94% pozyskiwanych naturalnie składników, zgodnie z normą ISO 16128, z roślin, substancji nieropopochodnych i/lub wody. pozostałości produktów do stylizacji, przesuszenie oraz mikropyły”. Oprócz tego „starzenie się skalpu może mieć wpływ na wygląd włosów, gdyż gruczoły łojowe, dzięki którym zachowują one blask stają się coraz mnie efektywne. Dlatego więc ważnym jest, abyśmy pielęgnowali nasz skalp, tak samo, jak dbamy o skórę ciała. Dzięki temu nasze włosy będą miały zapewniony zdrowy wygląd”.

ZWALCZA WIDOCZNE OZNAKI PRZEDWCZESNEGO STARZENIA SKÓRY GŁOWY, GDY TY ŚPISZ

W kolekcji Scalp Solutions znajduje się dające niezwykłe rezultaty, regenerujące skalp serum Overnight Scalp Renewal Serum, które stosowane na noc pomaga zwalczać pierwsze widoczne oznaki starzenia się skóry głowy. Produkt zawiera biotechnologiczną mieszankę probiotyku w postaci fermentu Lactobacillus oraz ektoiny. Połączenie to wzmacnia skalp i jego barierę, wspierając zrównoważony mikrobiom. Serum zawiera stosowane w produktach do pielęgnacji ciała składniki: wąkrotkę azjatycką i brodziuszkę wiechowatą, które zwiększają zdolność skóry głowy do zwalczania widocznych oznak przedwczesnego starzenia, chroniąc ją jak tarcza przed czynnikami środowiskowymi oraz stresem oksydacyjnym. Dodatkowo kwas hialuronowy wpływa na lepsze nawilżenie, zapewniając skórze jędrność. Ta wysoce skuteczna, wegańska kuracja dla skóry głowy zwiększa o 51% nawilżenie skalpu już w jedną noc , o 111% w ciągu jednego tygodnia i o 140% w ciągu miesiąca stosowania. Oprócz tego o 24% poprawia siłę bariery ochronnej skalpu już po tygodniu stosowania.

NOWA KOLEKCJA SCALP SOLUTIONS

Kolekcja Aveda Scalp Solutions oferuje wybór wegańskich, opartych na składnikach roślinnych i wysoce skutecznych produktów do pielęgnacji włosów i skalpu odpowiednich dla wszystkich rodzajów włosów, a także normalnej/przetłuszczającej się oraz normalnej/suchej skóry głowy.

Peeling do skalpu Scalp Solutions Exfoliating Scalp Treatment to produkt w 96% pochodzenia naturalnego, niezawierający siarczanów ani silikonów. Zainspirowanypeelingiem do skóry, ten produkt złuszczający o płynno-żelowej konsystencji zawiera pozyskiwany z gloterii kwas salicylowy, a także pochodzącą z fermentu glukozaminę. Obydwa te składniki delikatnie, ale jednocześnie dogłębnie złuszczają skórę głowy, usuwając powierzchniowe zanieczyszczenia,pozostałości produktów do stylizacji i mikropyły. Oprócz tego – nie przerywając bariery ochronnej skóry – redukują wytwarzanie sebum o 76%7

Przywracający równowagę szampon Scalp Solutions Balancing Shampoo oraz nawilżająca odżywka Replenishing Conditioner to produkty w 94% pochodzenia naturalnego, niezawierające siarczanów ani silikonów, które zwiększają nawilżenie skalpu o 92%.

Szampon Scalp Solutions zawiera roślinne składniki myjące, które delikatnie oczyszczają, a także natychmiast usuwają powierzchniowe zanieczyszczenia i pozostałości produktów do stylizacji. Odżywka Scalp Solutions zawiera mieszankę oleju babassu i oleju z moringi, które odżywiają oraz nawilżają włosy i skórę głowy, pozostawiając je miękkimi w dotyku. Zaleca się używanie szamponu Scalp Solutions Shampoo i odżywki Scalp Solutions Conditioner do każdego mycia dla osób posiadających normalną/przetłuszczającą się lub normalną/suchą skórę głowy.

Orzeźwiająca mgiełka ochronna Scalp Solutions Refreshing Protective Mist to produkt w 98% pochodzenia naturalnego, niezawierający silikonów, który zapewnia całodzienną ochronę przed wolnymi rodnikami i pomaga kontrolować wydzielanie sebum przez 48 godzin. Znajdująca się w jej formule mieszanka składników roślinnych o właściwościach adaptogennych – wąkrotki azjatyckiej i brodziuszki wiechowatej – w połączeniu z witaminą E, reserwatrolem, ekstraktami z rozmarynu i imbiru, pomaga chronić skalp przed stresem oksydacyjnym tworząc wokół niego tarczę ochronną. Dodatkowo ekstrakt z lukrecji oraz cynk PCA redukują i pomagają kontrolować wytwarzanie sebum, aby wydłużyć czas między myciem włosów i skóry głowy. Zaleca się używanie mgiełki codziennie przez osoby posiadające normalną/przetłuszczającą się lub normalną/suchą skórę głowy. Należy nią spryskać bezpośrednio skalp, a następnie wmasować. Nie spłukiwać.

Regenerujące skalp serum Scalp Solutions Overnight Scalp Renewal Serum to produkt w 98% pochodzenia naturalnego, niezawierający silikonów, w którego formule znajduje się naturalna, biotechnologiczna mieszanka probiotyku w postaci fermentu Lactobacillus oraz ektoiny. Połączenie to wzmacnia skalp i jego barierę, wspierając zrównoważony mikrobiom, a kwas hialuronowy wpływa na poprawę nawilżenia skóry. Podczas testów klinicznych, biorące w nich udział kobiety stwierdziły, że nawilżenie skóry głowy wzrosło o 51% już w jedną noc, o 111% po tygodniu stosowania i o 140% po miesiącu , a siła bariery ochronnej skóry.

Masażer do skóry głowy Scalp Solutions Stimulating Scalp Massager posiada miękkie, elastyczne mikrowłosie, dzięki czemu delikatnie, ale jednocześnie efektywnie zbiera zanieczyszczenia ze skalpu i zwiększa mikrocyrkulację podczas masażu, zapewniając orzeźwiające doświadczenie.

