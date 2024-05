Pielęgnacja skóry na bogato

Balsamy do ciała YOSKINE PEARL & DIAMONDS i GOLD & CAVIAR to prawdziwe doświadczenie luksusu dla skóry i zmysłów. Perły symbolizują doskonałość, diamenty – pożądanie, złoto – boskość, a kawior – luksus. Poczuj to wszystko w nowej pielęgnacji ciała! Balsam PEARL & DIAMONDS, choć ma lekką konsystencję, intensywnie nawilża skórę, pozostawiając ją aksamitnie gładką. A wszystko za sprawą nawilżającego kwasu hialuronowego. Co więcej, balsam zawiera połyskujące drobinki, które subtelnie rozświetlają skórę. Balsam GOLD & CAVIAR to doskonałe rozwiązanie dla pań szukających produktu, który ujędrni i zregeneruje skórę. Dzięki substancjom aktywnym, preparat przywraca skórze elastyczność i sprężystość. Ceramidy biomimetyczne zawarte w formule regulują jej nawilżanie i natłuszczanie oraz wzmacniają jej barierę ochronną. Warto dodać, że oba balsamy YOSKINE BODY urzekają zmysłowym, eleganckim zapachem.

PEARL & DIAMONDS

Balsam do ciała z kwasem hialuronowym

Nawilżająco rozświetlający

Sensualny balsam do ciała YOSKINE PEARL & DIAMONDS to prawdziwe doświadczenie luksusu dla Twojej skóry i zmysłów. Delikatna formuła o lekkiej konsystencji intensywnie nawilża, a subtelne drobinki nadają skórze blasku, przywracając zdrowy i promienny wygląd. Balsam nie tylko pielęgnuje skórę, ale także pobudza zmysły eleganckim i kobiecym zapachem.

Sposób użycia: 1-2 razy dziennie nałóż balsam na oczyszczoną i osuszoną skórę całego ciała, a następnie wmasuj go okrężnymi ruchami. Stosuj każdorazowo po kąpieli.

GOLD & CAVIAR

Balsam do ciała z ceramidami biomimetycznymi

Ujędrniająco regenerujący

Zmysłowy balsam do ciała YOSKINE GOLD & CAVIAR to prawdziwe doświadczenie luksusu dla Twojej skóry i zmysłów. Wyjątkowo aksamitna formuła ujędrnia i regeneruje skórę, przywracając jej elastyczność i sprężystość. Balsam nie tylko pielęgnuje skórę, ale także pobudza zmysły eleganckim i kobiecym zapachem.

Sposób użycia: 1-2 razy dziennie nałóż balsam na oczyszczoną i osuszoną skórę całego ciała, a następnie wmasuj go okrężnymi ruchami. Stosuj każdorazowo po kąpieli.

i Autor: materiał prasowy YOSKINE