Pielęgnacja skóry z owocami w roli głównej

Grejpfrut, melon, aloes, figi, róża damasceńska, kiwi – nowa marka kosmetyczna moee z linią Fruit Mood zaprasza do ogrodu pełnego świeżych owoców. To kompletna gama produktów do oczyszczania, złuszczania, nawilżania oraz pielęgnacji okolic oczu.

Formuły kosmetyków nowej polskiej marki moee stanowią połączenie skutecznych i bezpiecznych składników z wyjątkowymi zapachami i niebanalnym designem. Odpowiednio dobrane receptury na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych rozbudzają zmysły i sprawiają, że dbanie o skórę staje się niezwykle łatwe i przyjemne. Linia kosmetyków Fruit Mood to seria bogata w aktywne składniki pochodzące z owoców. Pielęgnują, oczyszczają, nawilżają, łagodzą – produkty kompleksowo dbają o skórę twarzy i ciała. Produkty dostępne są na www.sklep.moee.pl.

Rozświetlający płyn micelarny – Grejpfrut & Kofeina, 250 ml, 47,99 zł
Płyn micelarny dla zmęczonej i pozbawionej blasku skóry z witaminą C, betainą, kofeiną oraz ekstraktem z grapefruita. Zawiera kwas mlekowy o właściwościach nawilżających. Delikatnie oczyszcza, usuwa pozostałości makijażu, pozostawiając skórę odświeżoną i miękką w dotyku.

Nawilżająca pianka myjąca – Róża damasceńska & Arnika, 150 ml, 52,99 zł
Oczyszczająca pianka do mycia twarzy dla skóry normalnej i suchej. Delikatnie myje, usuwa zanieczyszczenia i resztki makijażu. Zawiera kwas mlekowy i betainę, które nawilżają skórę. D-Panthenol, hydrolat z róży, ekstrakt z arniki i alantoina łagodzą podrażnienia, koją i wspierają naturalną równowagę skóry.

Masełko do demakijażu – Masło Shea & Masło Kakaowe, 100 ml, 68,99 zł
Masełko do demakijażu o zapachu bananowym do każdego typu skóry. Doskonale usuwa makijaż, oczyszcza i pielęgnuje skórę twarzy. Aksamitna konsystencja masła usuwa nawet wodoodporny makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając skórę, czystą i świeżą. Kompleks egzotycznych, naturalnych maseł, shea, cupuacu, kakaowego i mango, w połączeniu z naturalnymi olejami z marakui, chia, kokosowym i słonecznikowym pozostawiają uczucie wzmocnionej, odżywionej i miękkiej skóry.

Peeling enzymatyczny – Orchidea & Enzym z figi, 50 ml, 48,99 zł
Enzymatyczny peeling do twarzy do każdego typu skóry. Zawiera ficynę, papainę i bromelainę. Delikatnie złuszcza martwy naskórek, oczyszcza i odświeża skórę, pozostawiając ją miękką i rozświetloną. Ekstrakt z orchidei daje uczucie nawilżenia.

Nawilżająco-łagodzący krem do twarzy – Melon & Aloes, 50 ml, 44,99 zł
Głęboko nawilżający krem na dzień i na noc o działaniu łagodzącym i odświeżającym. Przywraca skórze zdrowy wygląd. Zawiera ekstrakt z melona, sok z aloesu, glicerynę, alantoinę, masło shea oraz oliwę z oliwek. Posiada lekką, przyjemną i szybko wchłaniającą się konsystencję.

Nawilżająco-łagodzący krem pod oczy – Kamelia & Kiwi, 30 ml, 52,99 zł
Ultra lekki, delikatny krem pod oczy głęboko nawilża i łagodzi suchą skórę wokół oczu. Regeneruje i zmniejsza obrzęki, nadaje uczucie odświeżenia i wygładzenia skóry. Lekka konsystencja idealnie nadaje się pod makijaż.