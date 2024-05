Pielęgnacja włosów w domowych zaciszu. Co zrobić, by zachwycać bujną i lśniącą fryzurą?

Wypadanie włosów to rzecz całkowicie normalna. Uznaje się, że człowiek traci nawet 100 włosów dziennie. Problem zaczyna się wtedy, gdy włosy zaczynają nadmiernie wypadać. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, od niewłaściwie dobranej pielęgnacji po zmiany hormonalne i chorobowe.

Zdrowe, gęste i lśniące włosy to nie tylko estetyczne marzenie wielu kobiet, ale także znak, że kosmyki są w dobrej kondycji. Kluczem do pięknych włosów jest odpowiednia pielęgnacja i dieta. Cebulki włosów muszą być odżywianie od wewnątrz i od zewnętrz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że szampon powinien być aplikowany przede wszystkim na skórę głowy. Działa on oczyszczająco i odżywiająco na cebulki włosów. Spieniony szampon możesz delikatnie rozprowadzić po włosach, ale skup się przede wszystkim na skórze głowy.

Znajoma fryzjerka pokazała mi kiedyś sposób, by wzmocnić działanie szamponu. Do każdego mycia włosów dodaję to, a one rosną silniejsze i zdrowsze. Aby włosy zyskały blask wystarczy, że podczas każdego mycia dodasz do szamponu szczyptę sody oczyszczonej. Sprawi ona, że kosmyki zyskają promienny blask i będą wygładzone. Co więcej, soda oczyszczona podniesie włosy u nasady i doda im objętości. Mycie włosów z dodatkiem sody oczyszczonej jest szczególnie polecane osobom z przetłuszczającą się skórą głowy. Soda oczyszczona reguluje sebum i sprawia, że włosy się mniej przetłuszczają.

Żaden domowy kosmetyk nie zastąpi dobrze dobranej pielęgnacji. To absolutna podstawa pięknych i lśniących włosów. W perfumeriach Douglas znajdziesz szeroki wybór kosmetyków dedykowanych skórze głowy oraz włosom na długości. Wybraliśmy najciekawsze produkty, które sprawią, że Twoje kosmyki odzyskają blask i objętość.

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów z perfumerii Douglas

Wellness Premium Products Shampoo

Wzmocnij włosy szamponem z zaawansowaną technologią mikrokapsułek, który otwiera mieszki włosowe, głęboko je oczyszcza, usuwa nadmiar sebum, koi skórę głowy i nasyca niezrównanymi zaletami tłoczonego na zimno oleju konopnego Wszystkie naturalne składniki: - olej z nasion konopi tłoczony na zimno - organiczny - wegański - nie zawiera parabenów - nie zawiera chlorku sodu - bezglutenowy - nie testowany na zwierzętach Wszystkie formuły zawierają opatentowaną technologię mikrokapsułek, która wnika do wnętrza włosa i leczy każdy mieszek włosowy od wewnątrz. Proces ten aktywuje mikrokrążenie w skórze głowy, które jest niezbędne do zdrowego wzrostu nowych włosów.

Douglas Collection Salon HairColor & Radiance Protective - Spray do włosów

Ochrona Color & Radiance Protective Spray, oparta w 93 procentach na naturalnych składnikach, została opracowana przez Douglas Salon Hair specjalnie dla włosów farbowanych, matowych i pozbawionych blasku: Dzięki ekstraktowi z kwiatów i kompleksowi termoochronnemu formuła chroni kolor włosów przed blaknięciem nawet kilka tygodni po farbowaniu i intensyfikuje jego blask. Ponadto spray bez silikonu i parabenów zapewnia optymalną ochronę każdego pojedynczego pasma podczas stylizacji w temperaturze do 230 °C, a także przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami słonecznymi.

Douglas Collection Salon HairRepair & Smooth Leave-in Cream - Krem do włosów

The Douglas Salon Hair Repair & Smooth Leave In - Krem penetruje i odbudowuje łamliwą strukturę włosa. Dodatkowo włosy są wygładzone i zabezpieczone przed wysoką temperaturą do 230°C. Formuła wzbogacona olejkiem arganowym i ceramidami chroni włosy i zapewnia długotrwałą kontrolę puszenia.

Kérastase Genesis Bain Nutri-Fortifiant - Szampon do włosów

Zapewnia intensywne nawilżenie i zapobiega przesuszaniu się włosów. Skutecznie oczyszcza oraz wzmacnia włosy, dzięki czemu ogranicza utratę gęstości, która spowodowana jest łamliwością. Zapewnia delikatne oczyszczenie oraz łagodzi podrażnienia. Przeciwdziała wypadaniu włosów dzięki formule wzbogaconej o komórki macierzyste szarotki alpejskiej oraz korzenia imbiru. Pozostawia włosy odżywione i wzmocnione, dzięki czemu wydają się gęstsze i są przygotowane do dalszej stylizacji.

OUAI Fine Hair Conditioner - Odżywka do włosów do spłukiwania

Odżywka Fine Conditioner od OUAI nadaje delikatnym, matowym włosom magiczną elastyczność, pełny rozmach i cudowną objętość - bez ich obciążania! Dzięki ważnym składnikom odżywczym biotyna pomaga promować zdrowy wygląd i mocne włosy, a głęboko skuteczny ekstrakt z konopi zapewnia cenne nawilżenie i chroni włosy przed wysychaniem. Zawarta w formule hydrolizowana keratyna wypełnia ubytki w naturalnej keratynie mieszków włosowych, a olejek babki płesznik zapewnia gęste włosy pełne objętości i objętości – pożegnaj cienkie włosy.

