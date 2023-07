Płynne złoto pielęgnacji

Kiedy dobrze wyglądamy, czujemy się silniejsi, jesteśmy bardziej odporni psychicznie i fizycznie. Poza tym, bez względu na wiek i styl - wyglądamy atrakcyjne. Latem, kiedy odsłaniamy najwięcej – taka pewność siebie jest niesłychanie ważna. Pragniemy, aby nasza skóra była miękka, elastyczna i lśniąca; włosy sprężyste i pełne blasku a cera gładka i idealnie odżywiona. W czasie wakacji, kiedy każda chwila na powietrzu jest cenna – oczekujemy od pielęgnacji, aby działała, zajmowała nam chwile i była maksymalnie łatwa do wykonania. Nic nie może się lepić ani brudzić ubrań. I tu na scenę wkraczają olejki Nuxe Huile Prodigieuse®. Wielofunkcyjne, pozostawiające skórę wypielęgnowaną, bez tłustej warstwy i niemal w 100% naturalne (olejki z gamy zawierają 95.5% naturalnych składników,a wersja Huile Prodigieuse® Neroli – 100%!). Jedna buteleczka tego produktu wystarcza do zadbania o cerę (działa jak antyoksydacyjna tarcza, chroni skórę przez szkodliwym działaniem wolnych rodników i czynników zewnętrznych), ciało (ujędrnia i redukuje widoczność rozstępów) i włosy (poprawia ogólną kondycję włosów, co zostało potwierdzone przez profesjonalistów: fryzjerów i stylistów). Ten, kto powiedział, że nie ma kosmetyku na wszystko – ewidentnie nie znał olejków Nuxe Huile Prodigieuse®.

CO W OLEJKU DOBREGO?

Sekretem skuteczności Huile Prodigieuse® Nuxe jest synergiczne działanie bogatych w kwasy tłuszczowe, wszystkich siedmiu drogocennych olejków roślinnych, pozyskiwanych w przyjaznym środowisku procesie – zimnego tłoczenia. W 2016 formuła Huile Prodigieuse® została wzbogacona o drogocenny, odżywczy i przeciwstarzeniowy składnik aktywny – roślinny olejek Tsubaki, czyli olej z kwiatów Kamelii Japońskiej. Olejek z tego kwiatu jest wyjątkowo bogaty w kwasy omega-9 i fitosterole, czyli główne składniki lipidów skóry i włosów. Stymuluje syntezę kolagenu, dzięki czemu silnie odżywia i skutecznie spowalnia procesy starzenia. Ze względu na swoje właściwości spajające komórki oraz stabilność, usprawnia funkcje barierowe skóry i włosów, a tym samym poprawia ich kondycję i blask. Kolejnym nowym dodatkiem do formuły jest olejek arganowy. Jego naprawcze właściwości (szczególnie na włosach), idealnie współgrają z pozostałymi składnikami, czyli: zmiękczającym działaniem olejku ze słodkich migdałów, nawilżającym olejkiem Camellia, wygładzającym olejkiem z ogórecznika, kojącym olejkiem z orzecha laskowego i odżywczym olejkiem makadamia.

Gwiezdny pył

Suchy olejek Huile Prodigieuse® Or – to wersja klasyku, ale ze złotymi drobinkami. Zostawia on na skórze odcień płynnego bursztynu ze złotym, satynowym połyskiem, który absolutnie hipnotyzuje. Dzięki unikalnej formule suchego olejku nic nie zostaje na ubraniu ani nie przetłuszcza włosów.

Klasyczne olejki

Huile Prodigieuse® mają ten sam promienny aromat rozgrzanego piasku i wakacji. Dopieszcza on zmysły, ocieplając atmosferę nutami kwiatów pomarańczy,i bergamotki, kwiatowym sercem róży w połączeniu ze zniewalającą bazą kokosową i wanilią. Ale Nuxe ma też inne propozycje zapachowe. Pierwszą jest wersja kwiatowa -

Huile Prodigieuse® Florale – niezwykle kobieca i sensualna składająca się z kwitnącej magnolii. Kwiatowe serce spotyka się tu z nutą białego piżma i ostrymi nutami grejpfruta, cytryny, pomarańczy i bergamotki kalabryjskiej. Zapach kwiatu pomarańczy, charakterystyczny dla Huile Prodigieuse®, wzmocniony został esencją drzewa gorzkiej pomarańczy (Petigrain). Drugim wyjątkiem jest

Huile Prodigieuse® Neroli. To najbardziej organiczny z gamy olejków marki Nuxe – mamy tu 100% naturalnych składników. To cudo wzbogacono w organiczny olej śliwkowy (ma właściwości odżywcze i naprawcze dla skóry i włosów) oraz organiczny olej sezamowy (właściwości odżywcze, umożliwiające szybkie wchłanianie, pozostawia suche wykończenie na powierzchni skóry). Jego świeży zapach łączący kojące nuty Néroli, bergamotki i lawendy przynosząc chwilę ukojenia i wyciszenia.

i Autor: materiały prasowe NUXE