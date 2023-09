Po raz pierwszy w historii Levi’s® łączy siły z ERL, efekt? swobodna, denimowa kolekcja w stylu kalifornijskim

Ekspertka od wonności wymieniła największy błąd w używaniu perfum. Przez to zapach szybko się ulatnia. Co zrobić, aby perfumy pachniały przez cały dzień?

Kolekcja Levi's® x ERL obejmuje specjalnie przeprojektowaną parę spodni 501®, jednej z największych ikon stylu na świecie, która w 2023 roku obchodzi 150. rocznicę powstania. Levi's® x ERL 501® Split Leg Jean w jasnym kolorze prezentuje unikalne podejście do uwielbianego kształtu kultowego modelu z rozcięciami z boku nogawki, podczas gdy model Levi's® x ERL Stay Loose ma postrzępiony pasek na dole nogawki. Jeansy Low Rise Flare to model typu superflare ze postrzępionymi kolanami. W kolekcji zobaczymy również szorty Levi's® x ERL które wyglądają jak spodenki na deskę w typie oversize, zostały wycięte z ogrodniczek, co nadaje im nowy kształt nawiązujący do Venice Beach. W kolekcji zobaczymy również mini spódnicę Levi's® x ERL która wygląda jak obcięte jasne jeansy w kolorze indygo z 5 kieszeniami.

Jeansowe topy w jasnym kolorze indygo nadają kolekcji Levi's® x ERL spójności, która pozwala na dowolne mieszanie wszystkich elementów ze sobą. Kurtka Levi's® x ERL Sherpa Trucker ma krótszy, pudełkowy krój, podczas gdy Levi's® x ERL Sherpa Duster Trucker jest przedłużeniem tego looku. Nieco cięższa koszulka Levi's® x ERL Overshirt to prosty, ale elegancki top, który można nosić z niemal wszystkim. Natomiast Levi's® x ERL Denim Top ma bardziej dopasowany krój. Dodatkowo, kolekcja obejmuje także sukienkę Levi's® x ERL Heritage, która rozchodzi się szeroko ku dołowi. W całej kolekcji haftowane neonowe logo ERL pojawia się w przypadkowych miejscach na produktach Levi’s®, co daje wrażenie wyjątkowej spontaniczności.

"Współpraca Levi's® x ERL to dynamiczne połączenie kultowego stylu i dziedzictwa," mówi Karyn Hillman, Chief Product Officer w Levi Strauss & Co. "Praca z zespołem ERL była niesamowita. Odkrywanie i tworzenie nowych interpretacji naszych klasycznych modeli jeansowych przy jednoczesnym wprowadzaniu charakterystycznego punktu widzenia ERL sprawiło, że ta kolekcja to mocne połączenie autentycznych i kalifornijskich korzeni zarówno ERL, jak i Levi's®".

i Autor: Materiały prasowe Levis

