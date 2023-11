Podaruj najbliższym prezenty z mocą

Avon zachwyca kalendarzami adwentowymi

Po co czekać do świąt, by obdarować tych, których kochasz? Już teraz podaruj bliskim przepiękne kalendarze adwentowe, które sprawią im radość, ale również dodadzą im pewności siebie (ach te szminki!) i wywołają łzy wzruszenia – ale wciąż z perfekcyjną kreską na oku! Ekskluzywny 24-elementowy kalendarz Avon zawiera aż 16 makijażowych hitów m.in. szminkę Hydramatic czy kredki Glimmerstick, a także cztery innowacyjne kosmetyki do pielęgnacji – w tym kultowy duet Anew: Power Serum i krem pod oczy z ProtinolemTM. Zestaw zawiera także zmysłowy zapach, kosmetyki do włosów oraz mgiełkę do pościeli. Kalendarz jest dostępny w sprzedaży od października w cenie 499 zł.

Do wyboru są także dwa 12- elementowe kalendarze: z kosmetykami do pielęgnacji twarzy i ciała oraz produktami do wnętrz, który zawiera m.in. świece, dyfuzor i olejki zapachowe. A to jeszcze nie koniec… czas na prawdziwy hit! Zestaw, którego 25 okienek skrywa wyjątkową biżuterię. Wszystkie kalendarze od Avon są przepiękne i zachwycają detalami, a przede wszystkim mają niezwykłą moc, która sprawi, że odliczanie dni do świąt będzie jeszcze piękniejsze! Zestawy będą dostępne w sprzedaży od listopada, w cenie od 59,99 do 219 zł.

Podaruj moc pewności siebie

Szukasz upominku dla prawdziwej fanki makijażu? Wybierz zestaw z kultową szminką Hydramatic i konturówką Glimmerstick Lip Liner lub zestaw do makijażu oczu z najnowszą maskarą Exxtravert, kredką Glimmerstick i żelem do brwi. Idealnie czerwone, wyraziste usta oraz podkreślone rzęsy nie tylko podkreślą urodę każdej kobiety, lecz także dodadzą jej pewności siebie - zarówno podczas szaleństw sylwestrowej nocy, jak i codziennych obowiązków. Zestaw będzie dostępny w sprzedaży od grudnia w cenie 44,99 zł.

Podaruj moc bycia najlepszą wersją siebie

Makijaż, pielęgnacja i zapachy w eleganckiej kosmetyczce to prezent idealny dla największych fanek beauty. To zestaw prawdziwych bestsellerów marki: absolutnie hitowe serum Anew z ProtinolemTM, kultowy zapach Today Tomorrow, Always, konturówka do oczu Glimmerstick i krem do twarzy z witaminą C. Produkt będzie dostępny w sprzedaży od listopada w cenie 259 zł.

Podaruj moc odwracania czasu

Do tego, jak ważna jest odpowiednia pielęgnacja nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To dzięki niej cera odzyskuje zdrowy i promienny wygląd, zmarszczki są zdecydowanie mniej widoczne, a skóra staje się bardziej jędrna i nawilżona. Dlatego, wybierając zestaw z Anew Power Duo z ProtinolemTM na prezent dla ukochanej osoby, nie tylko obdarowujemy ją kosmetykami, dzięki którym zadba o swój wygląd zewnętrzny. Innowacyjne serum i krem pod oczy pomoże rozświetlić cerę, wygładzić zmarszczki i odnaleźć moc młodzieńczej energii, dzięki której każda kobieta poczuje się pewniej każdego dnia, bez względu na wiek. Ten wyjątkowy zestaw będzie dostępny w sprzedaży od listopada w cenie 89 zł.

Podaruj moc sięgania gwiazd

Perfumy, mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie. Warto więc podarować najbliższym zapach, który doda im energii do działania i zainspiruje do spełniania marzeń. Takie właśnie są perfumy Far Away Beyond the Moon - to prawdziwie hipnotyzujący, luksusowy zapach z nutą kwiatu belle de nuit, który zawiera najwyższe stężenie olejków. W świątecznej ofercie Avon znajdzie się również coś dla panów! Zestaw Full Speed z dezodorantem, wodą toaletową oraz żelem pod prysznic, który przyniesie odświeżenie i energię na cały dzień. Wszystkie zestawy zapakowane są w przepiękne pudełka prezentowe, zachwycające nowoczesnym designem. Będzie można je kupić od listopada w cenie od 85,99 do 97,99 zł.

W świątecznej ofercie Avon nie mogło zabraknąć kultowych bombek z płynem do kąpieli oraz kolekcji pierniczkowej. W kolekcji Avon Care Festival Gingerbread znalazły się uniwersalny krem to twarzy i ciała, a także balsam dostępny aż w dwóch pojemnościach – 400 i 720 ml. Każdy z produktów przeznaczony jest do skóry suchej i bardzo suchej, a ich formuła głęboko odżywia i wygładza, zapewniając 24-godzinne nawilżenie. Zestaw będzie dostępny w sprzedaży od listopada w cenie od 7,99 zł

M oc pomagania

W tym roku kupując wybrane zestawy świąteczne od Avon, nie tylko możesz przekazać prezent swoim najbliższym, ale wesprzeć także działania związane z profilaktyką raka piersi i walkę z przemocą domową skierowane do wszystkich Polek. Już od ponad 137 lat Avon aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia kobiet poprzez kampanie Avon Kontra Rak Piersi i Avon Kontra Przemoc. Dlatego 100 proc. dochodu ze sprzedaży odżywczego balsamu do ciała Avon Care z grafiką przypominającą o żeńskiej solidarności oraz zestawu kolczyków z różową wstążką, a także bransoletki “Powiedz STOP Przemocy”, zasili konto obu tych kampanii. Produkty można kupić od października w cenie od 25 zł.

