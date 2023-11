Podwójna korzyść dla skóry

Pielęgnacja dla każdego. Dopasuj kosmetyki do swoich potrzeb

„Codzienna pielęgnacja bywa wyzwaniem – zwłaszcza gdy nasza skóra ma wiele potrzeb. By maksymalnie uprościć rytuał pielęgnacyjny, Sesderma cyklicznie wprowadza nowe zestawy 1+1. To dwa produkty, które w duecie mogą więcej i działają jeszcze skuteczniej. Warto podkreślić, że obydwa dermokosmetyki są pełnowymiarowe, więc otrzymujemy od marki dwa produkty w cenie jednego. To podwójna korzyść nie tylko dla skóry” mówi - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma

ZESTAW 1+1 FACTOR G RENEW SERUM 30 ML+ ACGLICOLIC KREM SPF15 50 ML

Będzie odpowiedni, gdy skóra potrzebuje głębokiego nawilżenia, ale jednocześnie ujędrnienia i odmłodzenia. Będzie też idealnym wyborem przed profesjonalnymi zabiegami.

Krok 1: FACTOR G RENEW serum przeznaczone jest dla skóry, która potrzebuje ujędrnienia i odmłodzenia. FACTOR G RENEW serum zawiera wzbogaconą formułę, opartą na 5 czynnikach wzrostu pochodzenia roślinnego (HGH, GM-CSF, EGF, TGF-β2 i TIMP 2), peptydach biomimetycznych, komórkach macierzystych jabłoni domowej oraz wyciągu z wąkroty azjatyckiej, która stymuluje procesy odnowy skóry, przywraca jej utraconą jędrność i przeciwdziała starzeniu się. FACTOR G RENEW serum dodatkowo nawilża, redukuje zmarszczki, działa przeciwutleniająco oraz wyrównuje koloryt skóry. Zastosowanie nanotechnologii gwarantuje skuteczne wchłanianie składników serum przez skórę.

Krok 2: ACGLICOLIC krem spf15 z 8% kwasem gilkolowym to nawilżający krem do twarzy zawierający przeciwzmarszczkowe składniki aktywne i filtr SPF 15. Nawilża i przygotowuje skórę do peelingów chemicznych oraz zabiegów z wykorzystaniem retinoidów i substancji depigmentujących. Kwas glikolowy w połączeniu ze składnikami przeciwzmarszczkowymi przywraca skórze jędrność i elastyczność. Kwas glikolowy pobudza odnowę komórkową, odmładza i zmniejsza zmarszczki. Kwas bosweliowy chroni przed degradacją włókien kolagenu i elastyny.

ZESTAW 1+ 1 AZELAC RU SERUM LIPOSOMOWE 30 ML + AZELAC RU KREM-ŻEL 50 ML

Przebarwienia to wróg młodej skóry. Po lecie – często – wracają jak bumerang. Dlatego Sesderma proponuje gotowe rozwiązanie, gdy chcemy wyrównać koloryt skóry i zniwelować plamy, a jednocześnie zadbać o młody wygląd. Linia AZELAC RU jest idealnym rozwiązaniem dla osób borykających się z problemem przebarwień, melazmy, wywołanych przez ekspozycję na słońce, ciążę, starzenie, kurację hormonalną czy piegi. Może być stosowana jako uzupełnienie innych kuracji depigmentujących (peelingi chemiczne, zabiegi laserowe).

Krok 1: AZELAC RU serum liposomowe rozjaśnia i redukuje przebarwienia różnego pochodzenia oraz zapobiega ich powstawaniu. Zawarty w AZELAC RU serum kwas azelainowy hamuje tyrozynazę, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, niacynamid zmniejsza rumień, działa łagodząco i antybakteryjnie. Dodatek retinolu pomaga rozjaśnić przebarwienia. Serum jest bardzo dobrze tolerowane przez skórę, dzięki nanotechnologii dociera aż do warstwy skóry właściwej, zapewniając intensywne działanie depigmentujące.

Krok 2: AZELAC RU krem-żel zawiera substancje rozjaśniające przebarwienia, takie jak kwas azelainowy, 4-butylrezorcynol oraz, najnowsze odkrycie, czynniki wzrostu pochodzenia roślinnego, które nie tylko redukują objawy fotostarzenia skóry, ale też zmarszczki. Produkt ma zarówno działanie depigmentujące, jak i przeciwstarzeniowe. Kwas azelainowy hamuje tyrozynazę, działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, niacynamid zmniejsza rumień, działa łagodząco i antybakteryjnie. Dodatek retinolu pomaga rozjaśnić przebarwienia. Czynniki wzrostu zwiększają poziom migracji keranocytów, namnażanie fibroblastów oraz naprawę i odnowę skóry, regulują pracę komórek barwnikowych, dzięki czemu ujednolicają koloryt skóry, zmniejszają utlenianie komórek i powstrzymują fotostarzenie. Formuła AZELAC RU kremu-żelu opiera się na nanotechnologii, czyli transportowaniu składników aktywnych zamkniętych w liposomach w głębsze warstwy skóry, zwiększając działanie preparatu.

„Zestawy 1+1 to wygodne i gotowe rozwiązanie znacznie upraszczające decyzję dotyczącą wyboru pielęgnacji na miarę. Eksperci Sesderma już to zrobili za nas. Kiedy nasza skóra potrzebuje dogłębnego nawilżenia i odmłodzenia rekomendujemy ZESTAW 1+1 FACTOR G RENEW serum + ACGLICOLIC krem spf15. Jeśli na naszej urodzie cień „rzucają” przebarwienia, rozjaśnić je pomoże ZESTAW 1+1 AZELAC RU serum liposom + owe AZELAC RU krem-żel”. - mówi Anna Kwaśnik, Head of Marketing Sesderma

Zestawy Sesderma dostępne są na stronie www.topestetic.pl, w strefie marki Allegro, w wybranych sklepach e-commerce oraz aptekach specjalizujących się w ofercie dermokosmetycznej.

i Autor: Materiały prasowe SESDERMA

