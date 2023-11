Podziel się blaskiem z bliskimi

Marka Nuxe na ten wyjątkowy świąteczny sezon przygotowała rozbudowaną kolekcję zestawów ozdobionych motywem pięknej wstążki, które z pewnością wywołają iskierki w oczach i szczery uśmiech na twarzy. Podziel się radością świąt Bożego Narodzenia ze swoimi bliskimi dzięki ekologicznym prezentom Made in France. Zestawy świąteczne Nuxe to idealna niespodzianka dla fanów piękna pod choinką, miłośników kultowych olejków Prodigieux®, a także dla mężczyzn!

KALENDARZ ADWENTOWY NUXE

Kalendarz adwentowy NUXE powraca w limitowanej edycji, jeszcze bardziej rozbudowanej i promiennej niż kiedykolwiek! A to dzięki złotemu opakowaniu i dekoracji z mieniących się gwiazd, które tworzą imponujące wnętrze. Pudełko zostało wyprodukowane we Francji i składa się z 24 przegródek wypełnionych różnorodnymi produktami do pielęgnacji twarzy, ciała i zapachami NUXE. Odkrywaj na nowo wszystkie kultowe linie Nuxe i umil sobie magiczny czas oczekiwania!

ZESTAW Z ROLL-ONEM HUILE PRODIGIEUSE® ORZestaw zawiera:

Roll-On Huile Prodigieuse® Or 8 ml

Odkryj na nowo Huile Prodigieuse® Or w wersji roll-on, stworzony z myślą o tym, by rozświetlić i odżywić Twoją skórę zawsze, gdy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś! Noś go w torebce i bądź przygotowana na każdą okazję, kiedy chcesz błyszczeć! "Cracker" jest idealny do umieszczenia pod choinką lub na świątecznym stole jako mały podarunek dla gości - również tych niespodziewanych.

ZESTAW TRZECH MINI OLEJKÓW NUXE HUILE PRODIGIEUSE®

Zestaw zawiera:

Huile Prodigieuse® Florale 10 ml

Huile Prodigieuse® 10 ml

Huile Prodigieuse® Or 10 ml

Wypróbuj kultowy suchy olejek Hulie Prodigieuse® w 3 różnych wersjach i dopasuj pielęgnację do humoru i okazji! Zestaw doskonale współgra ze świątecznymi dekoracjami i można go z powodzeniem zawiesić na gałęzi choinki. Idealnie wkomponuje się w świąteczny klimat i codzienny rytuał pielęgnacyjny.

NUXE BESTSELLERY HUILE PRODIGIEUSE®

Zestaw zawiera:

Huile Prodigieuse® 50 ml

Crème fraîche de beauté® Nawilżający krem 3 w 1 48h 30 ml

Rêve de Miel Miodowy balsam do ust 15 g

Zestaw trzech absolutnie kultowych produktów NUXE, dzięki którym odkryjesz piękno swojej skóry. To wyjątkowe trio stanowi esencję celebrowania pielęgnacji, a ich niepowtarzalne formuły zachwycają zmysły przynosząc nadzwyczajne doznania sensoryczne.

NUXE BESTSELLERY HUILE PRODIGIEUSE® FLORALE

Zestaw zawiera:

Huile Prodigieuse® Florale 50 ml

Very Rose Łagodząca woda micelarna 3 w 1 100 ml

Very Rose Balsam do ust 15 g

Już sam kolor różu wprawia w pozytywny nastrój. A jeśli dodatkowo łączy się go ze skuteczną pielęgnacją… efekty są podwójnie zadowalające! Zanurz się w różowej przyjemności i wypróbuj te trzy starannie dobrane produkty do pielęgnacji skóry.

NUXE BODY RÊVE DE THÉ ZESTAW REWITALIZUJĄCY

Zestaw zawiera:

Nuxe Body Rêve de Thé Zachwycająca woda zapachowa 30 ml

Nuxe Body Rêve de Thé Rewitalizujący żel pod prysznic 100 ml

Nuxe Body Rêve de Thé Rewitalizujący Peeling do ciała 150 ml

Pozwól sobie na odrobinę zmysłowej rozkoszy z kompleksowym rytuałem Rêve de Thé, składającym się z musującego zapachu i dwóch rewitalizujących produktów do pielęgnacji ciała z ekstraktem z zielonej herbaty.

NUXE MEN ZESTAW NAWILŻAJĄCY

Zestaw zawiera:

Nuxe Men Wielofunkcyjny żel nawilżający do twarzy 50 ml

Nuxe Men Wielofunkcyjny żel pod prysznic 200 ml

Nuxe Men Dezodorant 24-godzinna ochrona 50 ml

Niech bliski Twojemu sercu mężczyzna poczuje się wyjątkowo! Zatroszcz się o jego skórę, jej poziom nawilżenia i podaruj mu w prezencie trzy wielofunkcyjne kosmetyki do codziennej pielęgnacji.

NUXE ZESTAW Z PERFUMAMI PRODIGIEUX®

Zestaw zawiera:

Le Parfum Prodigieux® 30 ml

Prodigieux® Olejek pod prysznic100 ml

Prodigieux® Perfumowane mleczko do ciała 30 ml

Zestaw stworzony dla miłośników kultowego zapachu Prodigieux®. Spodoba się każdemu, kto kocha niezwykle urzekającą woń tych perfum oraz produkty pielęgnacyjne do ciała, które łączą zmysłowość z długotrwałym efektem nawilżającym. Obdaruj bliskich legendarnymi nutami zapachowymi Prodigieux®!

ZESTAW KULTOWY NUXE PRODIGIEUX® NEROLI

Zestaw zawiera:

Huile Prodigieuse® Néroli 100 ml

Le Parfum Prodigieux® Néroli 15 ml

Prodigieux® Néroli Relaksujący żel pod prysznic 100 ml

Prodigieux® Néroli Świeca zapachowa 70 g

Poczuj wewnętrzny spokój i przywróć pozytywny nastrój dzięki relaksującym i kojącym nutom neroli zamkniętym w aż 4 produktach! Z pewnością przypadną do gustu zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Roztocz pozytywną aurę wokół bliskich!

i Autor: Materiały prasowe NUXE