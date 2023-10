Polskie perfumy, które podbiły serca Francuzów. Świeża i romantyczna kompozycja, która uwiedzie Twe zmysły

Te polskie perfumy pokochali za granicą

Polskie marki kosmetyczne oferują rewelacyjne produkty, który nijak szukać za granicą. Nasze rodzime marki oferują wysoką jakość oraz wyjątkowe doznania. Dotyczy to także świata perfum. BOHOBOCO PERFUME to marka powstała z potrzeby spełnienia i poczucia wolności. Kolekcja perfum autorstwa Michała Gilberta Lach to 14 autorskich, inkluzywnych kompozycji zapachowych zamkniętych w minimalistycznych, kryształowych flakonach. Pierwszym z nich, od którego wszystko się zaczęło w 2012 roku, była kompozycja No 1. Ten bestsellerowy już zapach VANILLA • BLACK PEPPER dał początek pierwszej pełnej kolekcji perfum BOHOBOCO • PERFUME, która zadebiutowała cztery lata później, w 2016 roku.

Wszystkie kompozycje zapachowe to inspirujące mieszanki historii, emocji oraz chwil przeżytych przez autora. Każda nuta niesie za sobą swoistą opowieść, która w momencie uwolnienia esencji przekazywana jest dalej. Kunsztowne perfumy są dzięki temu wyjątkowe, a jednocześnie na tyle uniwersalne, aby każdy mógł reinterpretować je na własny sposób. BOHOBOCO • PERFUME to nośniki podróży w głąb siebie, kiedy odżywają najgłębsze uczucia i wspomnienia z przeszłości. Precyzja, wyjątkowe poświęcenie pasji i wiedza zdobywana latami sprawiają, że perfumy BOHOBOCO • PERFUME są tak unikatowe.

Wszystkie kompozycje dyrektora kreatywnego utrzymują się niezwykle długo, gdyż szlachetne esencje zawierają od 30% do 40% zaperfumowania, czyniąc je ekstraktami perfum. Niepowtarzalne kompozycje BOHOBOCO • PERFUME są doceniane nie tylko przez miłośników szlachetnego perfumiarstwa. Były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w prestiżowych konkursach, między innymi Vogue Beauty Awards, The Fragrance Foundation UK Awards, Twój Styl Doskonałość Roku, Złoty Nos PANI, ELLE Style Awards, Beauty World Middle East Awards czy Glamour Glammies. Sprzedawane są one między innymi we Francji. Włoszech, Austrii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.

Podążając za najnowszymi trendami na sezon jesień-zima 2023/24 marka BOHOBOCO • PERFUME oferuje trzy kompozycje, które uwodzą głębią i mocą, ale także wpisują się w najnowsze trendy...kolorystyczne.

RED WINE • BROWN SUGAR skrywa w sobie nuty wytrawnego czerwonego wina, wzbogacone aromatem drewna i brązowego cukru. To niekonwencjonalna i rozbudzająca zmysły kompozycja. Otulająca słodycz dodaje odwagi, wprowadza do świata pełnego natchnienia i samoświadomości. Ostre nuty czerwonego wina uchylają drzwi ekstrawagancji i pozwalają pokonać wszelkie przeciwności losu.

Perfumy WILD CARROT • OUD to wielowymiarowa surowość, przepełniona dzikim poczuciem wolności oraz zjednoczenia z żywiołami. Organiczne, na poły słodkie i ziemiste nuty marchwi, kontrastują z cytrusowo-cierpką aurą świeżej bergamotki przyprawionej szczyptą cynamonu. Serce zapachu buduje orientalny, mocny oud z głębokim drzewnym wykończeniem. Całość domyka aromat tytoniu, balsamiczny styraks oraz niepoddająca się olfaktorycznym definicjom — charakterystyczna woń rozgrzanej słońcem skóry.

Perfumy WET CHERRY • LIQUOR łączą w sobie upajający likier wiśniowy z syropem czereśniowym, podsycony karmelem, subtelną nutą truskawki oraz głębokim aromatem drzewa sandałowego i wanilii. Owocową moc uzupełniają wyraziste, korzenne akordy drzewnego wetiweru oraz intensywnego, przyprawowego aromatu fasoli tonki. Kompozycja dojrzewa i prowokuje, a jednocześnie ponadzmysłowo otula ciało

i Autor: Materiały prasowe BOHOBOCO PERFUME