Pomysł na pachnące prezenty

Pojedyncze produkty

Jeśli pragniemy podarować komuś drobny upominek lub gdy potrzebujemy uzupełnić większy prezent czymś dodatkowym, pojedyncze produkty sprawdzą się doskonale. Kula do kąpieli w kształcie Mikołaja, złoty, pełen brokatu żel pod prysznic, a może imbirowy peeling do ust? Takie kosmetyki na pewno ucieszą każdego!

Drobne upominki

Jeśli szukamy niewielkiego podarunku, ale już zapakowanego i gotowego do wręczenia, propozycji jest sporo. Dwa produkty, ręcznie pakowane w nadające się do recyklingu materiały dostępne są w różnych zestawieniach. Żel pod prysznic z balsamem do ciała lub z bombą do kąpieli, a może dwa świąteczne produkty do relaksującej kąpieli? Jest z czego wybierać!

Prezenty średniej wielkości

Jeśli natomiast chcemy podarować komuś nieco większy prezent, Lush oferuje zestawy zawierające od trzech do pięciu produktów. Niektóre z nich zapakowane w przepiękne puszki, które na pewno sprawią dodatkową radość i mogą być wykorzystane na wiele sposobów.

Duże prezenty

Jeśli potrzebujemy dużego zestawu pełnego pięknie pachnących kosmetyków, doskonale sprawdzą się prezenty posiadające sześć lub siedem produktów. Natomiast dla prawdziwych entuzjastów kąpieli, prezent The Art of Christmas Bathing dostarczy aż siedemnastu wspaniałych kul i kostek bąbelkowych.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

