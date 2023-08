Popracuj nad mimiką

Zmarszczki mimiczne powstają przez długotrwałe, intensywne używanie mięśni w danym obszarze twarzy. Z wiekiem skóra zmniejsza się produkcja kolagenu i elastyny, lipidów oraz kwasu hialuronowego, który odpowiada za wiązanie cząsteczek wody i właściwy poziom jej nawilżenia. Mięśnie, które latami kurczą i rozkurczają, w pewnym momencie nie wracają już do pierwotnego stanu, podobnie dzieje się ze skórą. Efekt - widoczne linie, które z wiekiem się pogłębiają. Gdzie pojawiają się najczęściej? Przede wszystkim pod oczami. Tutaj skóra jest cienka, delikatna, szybko się odwadnia. Zmarszczki mimiczne pod oczami – to one często jako pierwsze pojawiają się na naszej twarzy. Jest to spowodowane tym, że skóra wokół oczu jest najcieńsza i najszybciej traci wodę. Zmarszczki mimiczne występują też często na czole i pomiędzy brwiami (jeśli jeździsz samochodem, co jest bardzo stresującym zajęciem - niemal na pewno je masz!) i wreszcie linie przy kącikach ust, które powstają, jeśli dużo się śmiejesz a paradoksalnie powodują, że wyglądasz na osobę zasmuconą. Jak można sobie z nimi radzić? Wzmacniając ogólną kondycję skóry, dbając o to, aby była dotleniona, nawilżona i jędrna. Ważny jest styl życia – odpowiednia ilość snu, regularny ruch i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, choćby przez pół godziny. Dalej – zdrowa dieta bazująca na nieprzetworzonych produktach oraz pielęgnacja bogata w kwas hialuronowy, witaminę C, która stymuluje produkcję kolagenu i retinol, który odpowiednio stosowany ma właściwości odnawiające skórę nawet na poziomie komórkowym. A na koniec suplementacja kolagenu od wewnątrz. Jednym z najczęstszych błędów dotyczących pielęgnacji przeciwstarzeniowej jest stosowanie kolagenu na skórę podczas gdy wszystkie badania pokazują, że dużo skuteczniejsze jest suplementowanie kolagenu doustnie.

Badania wykazują również, że największą skuteczność wykazuje hydrolizowany kolagen typu I o nazwie VERISOL®. Jest on rozkładany na peptydy (krótkie łańcuchy aminokwasów), które mogą być optymalnie wykorzystane przez skórę, sprawiając, że będzie ona coraz bardziej elastyczna a zmarszczki i zagłębienia niejako zaczną się wypełniać od wewnątrz. Produkt REMÉ KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA 80 zł/150 g oferuje efektywne porcje kolagenu VERISOL® (specjalna łyżeczka odmierza ilość preparatu), witaminę A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod, niezbędną dla produkcji kolagenu witaminę C oraz miedź, selen, mangan i biotynę. Taka kombinacja pomaga nie tylko zachować gładką, zdrową skórę z minimalnymi zmarszczkami mimicznymi, ale także piękne włosy i paznokcie. Preparat REMÉ nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry).

