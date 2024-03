Popularny sklep z ubraniami zamyka swoje sklepy w galeriach handlowych. Polacy nagminnie robią tam zakupy. Znika ponad 70 placówek. W Polsce sweter damski za 40 zł i koszula za 40 zł

OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

Pepco zamyka 70 sklepów. Setki ludzi straci pracę

Minione miesiące nie są dobre dla branży odzieżowej. Coraz więcej sklepów zamyka swoje placówki i przenosi sprzedaż do internetu. Sieć Pepco to jedna z niewielu znanych marek, która nie posiada własnego sklepu internetowego. W Polsce sklepy Pepco nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów i nadal można w nich spotkać tłumy kupujących. Nie wszędzie tak jest. Grupa Pepco w 2021 roku weszła do Austrii i obecnie posiada tam 73 sklepy. Wszystko wskazuje jednak, że to koniec przygody Pepco w Austrii. Zarządcy sieci postanowili zamknąć wszystkie sklepy w tym kraju. - W ramach bieżącej analizy jak i pogłębionego przeglądu wyników działalności, Grupa zdecydowała dziś o zaprzestaniu działalności w Austrii, jako że nie przewiduje osiągnięcia przez rynek austriacki odpowiedniego poziomu zwrotu - wyjaśnia Pepco.

Zobacz także: Kobiety galopują do Rossmanna po tę pomadkę. W promocji, za mniej niż 38 zł, idealna szminka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający kolor i nawilżająca formuła

Czy Pepco zamknie swoje sklepy w Polsce? Trwają wielkie promocje

Według medialnych doniesień nie ma planów zamykania sklepów Pepco w Polsce. Pepco w naszym kraju cieszy się niegasnącą popularnością, a Polacy kochają robić tam zakupy. Obecnie w polskich sklepach Pepco znajdziesz wiosenną ofertę promocyjną. To modna odzież na sezon przejściowy w atrakcyjnych cenach. W promocji Pepco znajdziesz między innymi wygodne i lekkie kardigany damskie za 40 zł oraz stylowe koszule z wiskozy również w cenie 40 zł.

i Autor: Materiały prasowe Pepco promocje

i Autor: Materiały prasowe Pepco promocje