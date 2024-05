Powiedz jej o tym – 6. edycja kampanii „W kobiecym interesie”

Jak wynika z raportu na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska „Rozmowy Polek i Polaków o zdrowiu intymnym”, ponad połowa ankietowanych kobiet nie wykonała w ciągu ostatniego roku USG ginekologicznego ani cytologii. Co więcej, połowa respondentek, nigdy nie zbadała się pod kątem chorób wenerycznych. 12% mieszkanek wsi zadeklarowało, że w ogóle nie odwiedza gabinetu ginekologicznego.

– Brak regularnych kontroli ginekologicznych to niepokojące zjawisko, które obserwujemy od lat. Profilaktyka zdrowia intymnego jest kluczowa z punktu widzenia wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych i skutecznego leczenia. Interwencja na czas, jest w stanie zapobiec rozwojowi poważnych zmian, włączając te nowotworowe, co może być decydujące dla życia pacjentek lub znacząco poprawić ich codzienne funkcjonowanie – zauważa lek. Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolog-położnik.

Zdrowie intymne tematem tabu

Dane z wyników ankiety pokazują, że co druga Polka przypomina bliskim kobietom o badaniach. Najczęściej do wizyty u ginekologa zachęcają się nawzajem przyjaciółki (46%), następnie mamy (42%), córki (39%) i siostry (37%). Natomiast najrzadziej Polki przypominają o regularnych badaniach swoim babciom (8%). Respondentki, które zadeklarowały, że nie zachęcają bliskich kobiet do dbania o zdrowie intymne, najczęściej twierdzą, że to kwestia „spraw prywatnych” (32%) i przekonanie, że „każdy jest odpowiedzialny za własne zdrowie” (28%). Łatwiej przychodzą nam rozmowy o polityce, religii, emocjach, porażkach niż o intymności/cielesności/nagości (31%). Z drugiej strony, większość respondentów zgadza się, że otwarta rozmowa z bliską osobą mogłaby pomóc przezwyciężyć lęk przed badaniami profilaktycznymi (70%). Dlatego też, w tegorocznej edycji kampanii, będziemy nie tylko przypominać o istocie badań profilaktycznych i umożliwiać ich wykonanie, ale także zachęcać kobiety i mężczyzn do rozmów na tematy związane z profilaktyką zdrowia intymnego.

Zobacz także: Znana marka środków czystości wycofuje się ze sprzedaży. Z półek znikną wszystkie jej produkty. To prawdziwa porażka światowego giganta

Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna „W kobiecym interesie” nie ogranicza się jedynie do kobiet. W badaniu wzięli także udział mężczyźni. Okazuje się, że Panowie czują pewne trudności w prowadzeniu rozmów na tematy związane ze zdrowiem intymnym bliskich im kobiet (30%), mają obawy dotyczące przekraczania ich granic (28%), oraz czują, że brakuje im wiedzy i doświadczenia w tym obszarze (27%). Dlatego tegoroczne hasło kampanii – „Powiedz jej o tym” – kieruje swoje przesłanie również do mężczyzn. Według aż 83% ankietowanych Polek, mężczyźni powinni zwiększyć swoją wiedzę na temat zdrowia intymnego kobiet.

– Kampania „W kobiecym interesie”, realizowana przez Gedeon Richter Polska już od ponad 6 lat, skupia się na uświadamianiu Polek o tym, jak istotne w życiu zarówno ich samych, jak i bliskich im osób są badania profilaktyczne. W tym roku podejmujemy problem, jakim są rozmowy o zdrowiu intymnym, które niestety nadal pozostają w sferze „tabu”. Wspólnie z partnerami kampanii oraz ekspertami chcemy nie tylko zapewniać bezpłatny dostęp do gabinetów ginekologicznych, ale także zachęcać do otwartej rozmowy na ten temat, bez skrępowania i z odwagą – mówi Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Bezpłatne badania ginekologiczne

Od 2019 roku w ramach kampanii „W kobiecym interesie”, Gedeon Richter Polska prowadzi cykle bezpłatnych konsultacji z pakietem badań ginekologicznych tj.: badanie piersi, USG ginekologiczne oraz cytologia płynna. Głównym elementem programu jest mobilny gabinet ginekologiczny, który wyruszył w trasę 8 maja br. Pojazd przystosowany jest także do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. Akcja bezpłatnych profilaktycznych badań ginekologicznych zorganizowana jest we współpracy z Urzędami Miast i Starostwami i odbywa się w poniższych miastach:

Międzyrzec Podlaski – 09.05 – czwartek

Biała Podlaska – 10.05 – piątek

Chełm – 11.05 – sobota

Krasnystaw – 13.05 – poniedziałek

Nałęczów – 14.05 – wtorek

Starachowice – 15.05 – środa

Grodzisk Mazowiecki – 16.05 – czwartek

Partnerem kampanii jest firma Diagnostyka, która przekazała na rzecz akcji pakiety badań hormonalnych dla kobiet, umożliwiające pacjentkom poszerzenie profilaktyki.

Patronami tegorocznej edycji wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Fundacja Avalon, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”, Fundacja Pokonać Endometriozę, Fundacja Kulawa Warszawa, Polski Związek Niewidomych oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF (Chełm). Patronem wspierającym kampanii jest portal „Zdrowa Ona”.

i Autor: Karolina Januszek Powiedz jej o tym