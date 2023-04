Prezenty na Dzień Matki 2023. Warto już o tym pamiętać

Pachnąca kąpiel

Bomba do kąpieli to doskonały pomysł, by podarować mamie lub sobie pięknie pachnącą kąpiel. Wystarczy wrzucić ją do wanny, by uwolniła swoje aromaty i wprawiła nas w stan relaksu. Marka LUSH wymyśliła bomby ponad 25 lat temu! Pierwsza na świecie bomba do kąpieli została stworzona przez Mo Constantine (współzałożycielkę marki LUSH), kiedy zainspirowało ją coś, co zobaczyła w ogrodzie. Dziś te musujące kule z sody oczyszczonej znane są na całym świecie, nie tylko ze względu na bajeczne kolory czy zapachy, ale również dlatego, że są ręcznie robione, świeże i pozbawione opakowań.

Atom Heart Mother to najlepiej sprzedająca się bomba do kąpieli z okazji Dnia Matki w 2022 roku. Zawiera mnóstwo podnoszących na duchu olejków cytrusowych: bergamotowy, z brazylijskiej pomarańczy i neroli. AvoCuddle to połączenie podnoszącej na duchu trawy cytrynowej i bergamotki. Jeśli Twoja mama lubi zieloną herbatę - podaruj jej Tea Party. Sencha, pachnąca bergamotka i odrobina mleka sojowego sprawią, że popołudniowa herbatka najlepiej będzie smakować w kąpieli. Jasmine z absolutem jaśminu i ylang ylang zapewni chwilę spokoju, a dla chwili relaksu w bogatej w minerały wodzie wybierz Time To Relax. Siarczan magnezu pomoże głęboko ukoić mięśnie i przygotować ciało do spokojnego snu.

Zaczynając od oczu wybierz dla mamy chłodzące, kojące i nawilżające płatki na oczy Dream Away z naparem z rumianku i kwiatu groszku motylkowego. Ze względu na dużą liczbę świeżych składników, najlepiej użyć je w ciągu 3 tygodni od daty produkcji i należy trzymać w lodówce. Jeśli chcesz podarować mamie mydło w kostce, idealnie sprawdzi się Buzzy Mom inspirowane ulubionymi roślinami pszczół. Zawiera olej z lnicznika siewnego i proszek brzoskwiniowy, które zadbają o odpowiednie nawilżenie skóry. Ten zapach został zainspirowany przez Ruth z zespołu Earth Care firmy LUSH. Alternatywą jest słodkie mydło Sticky Syrup ze śluzem z korzenia prawoślazu i świeżą plantą o właściwościach zmiękczających i nawilżających. Z kolei baza Balanites została stworzona z masła kakaowego pochodzącego ze sprawiedliwego handlu, oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia, organicznego oleju rycynowego i oczywiście oleju balanitowego, aby zapewnić niesamowicie luksusowe mycie za każdym razem. Natomiast Proper na bazie oliwy z oliwek, które jest idealne dla każdego. To wspaniałe połączenie jaśminu, ylang-ylang, róży, neroli i lawendy. Uzupełnieniem pielęgnacji dłoni będzie krem do rąk Super Duper. Każdy pojemnik jest wypełniony poprawiającymi nastrój cytrusami, kwiatami i drzewami.Zestawy prezentowe

Wypełnij wiosenny prysznic lub kąpiel mamy odrobiną radości od stóp do głów dzięki kosmetykom do kąpieli i pielęgnacji ciała. We Flower Power znajdziesz idealny zestaw do pielęgnacji ciała. Happy Mother’s Day pomoże się zrelaksować. Podaruj mamie prezent w postaci wiosennej magii, Just For You rozpieści rozkosznym duetem ekskluzywnych smakołyków do kąpieli. Osiem błogich kąpielowych niespodzianek znajdziesz w Mum’s Bathtime Favourities. Gdy chcesz podarować coś tradycyjnego, kwiecistego to zestaw Mum będzie najlepszym wyborem. Znajdziesz tam cztery owocowo-kwiatowe bomby do kąpieli, które uszczęśliwią każdą fankę tych produktów.Chustki Knot Wrap

Każda chustka Knot Wrap to inna opowieść. Butterfly House o wymiarach 70x70 cm jest wykonana z bawełny organicznej i zaprojektowana przez projektanta Marcela George. Happiness Makes a Splash (70cx70 cm) została zaprojektowana przez kolekcję artystów z Arthouse unlimited i jest wykonana w 100% z przetworzonych plastikowych butelek.

i Autor: materiały prasowe LUSH

