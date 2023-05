Prezenty "od serca" na Dzień Matki

Te przepiękne perfumy skradły serca kobiet po 50-tce. To idealne prezenty na Dzień Matki. Perfumy z Rossmanna do 100 zł

Braun Silk-expert Pro 5 to wyjątkowy podarunek, dzięki któremu Twoja mama w domowych warunkach może zapewnić sobie profesjonalny efekt gładkiej skóry. Jest on polecany kobietom, ze względu na swoją skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania. To najszybsze urządzenie IPL od Braun, emitujące nawet 125 błysków na minutę. Braun Silk-expert Pro 5 precyzyjnie wykrywa różnice w kolorycie skóry na ciele i automatycznie dobiera jeden z 10 poziomów intensywności. Dzięki regularnemu stosowaniu, będziemy stanie zobaczyć widoczną redukcję owłosienia zaledwie po trzech tygodniach z efektem utrzymującym się nawet do roku, zarówno na większych partiach ciała jak i okolicach intymnych.

Braun Silk-expert Pro 3 jest ekonomicznym rozwiązaniem gwarantującym wysoką jakość depilacji metodą IPL. Twoja mama będzie w stanie wykonać taki zabieg w warunkach domowych i cieszyć się gładką skórą przez długi czas. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Skin Pro 2.0, która automatycznie optymalizuje intensywność każdego błysku do odcienia skóry. W skład zestawu wchodzi precyzyjna nasadka do mniejszych, bardziej wrażliwych obszarów ciała, takich jak twarz i miejsca intymne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo elegancko i doskonale sprawdzi się w roli prezentu.

Depilator Braun Silk-épil 9 Flex to rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających kobiet. Dzięki w pełni elastycznej głowicy umożliwia dokładną i delikatną depilację, również na mokro. Jego nowoczesny, a jednocześnie elegancki design na pewno przypadnie do gustu wszystkim mamom ceniącym nie tylko jakość wykonania, ale także wymiar praktyczny. Wymienne nasadki sprawią, że w jednej chwili depilator stanie się wielofunkcyjnym urządzeniem do masażu, pielęgnacji ciała oraz twarzy. Dzięki praktycznemu i wygodnemu etui, obdarowana mama będzie mogła cieszyć się gładką skórą również podczas dłuższych wyjazdów.

