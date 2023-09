Szewc zdradził swoje sposoby, jak rozciągnąć za małe buty. Co musisz wiedzieć?

Bywa, że kupując buty online nie zawsze trafimy z rozmiarem. Zdarza się również, że nienoszone buty się kurczą i stają się za małe na naszą stopę. Nie ma nic gorszego niż za małe obuwie. Chodzenie w takich butach to udręka, a także obtarcia i pęcherze na stopach. Zanim jednak wyrzucisz takie buty do śmieci, zobacz, co na ten temat mają do powiedzenia specjaliści. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyborne sposoby na rozciągniecie za małych butów, które stosują szewcy.

Zobacz także: Pokojówka zdradziła sekret śnieżnobiałych ręczników! Będą bialutkie i mięciutkie

Jak rozbić za małe buty w palcach przy pomocy gazety?

To najprostszy sposób z możliwych. Uformuj gazety w małe kuki, zamocz w wodzie i umieć w butach. Pamiętaj jednak, że papier nie może ociekać wodą, a być jedynie wilgotny. Pod wpływem wody skóra w butach stanie się bardziej elastyczna i dopasuje się do stopy. Wilgotny papier umieć w butach na co najmniej jedną dobę.

Jak rozciągnąć za małe buty parą wodną?

Do rozciągania butów możesz użyć także pary wodnej. Umieć buty na źródłem pary. Pamiętaj, by wlatywała ona do wnętrza butów, a nie na zewnątrz. W ten sposób ma powierzchni buta mogą pojawić się przebarwienia. Para wodna zadziała w podobny sposób, co wilgotne gazety i sprawi, że but stanie się bardziej elastyczny.

Jak rozciągnąć za małe buty przy pomocy lodu?

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie lodu do rozciągania butów. Wypełnij wodą plastikowe woreczki, szczelnie je zawiąż i umieść w butach. Tak przygotowane obuwie włóż do zamrażalki na kilka godzin. Metodę te odradza się w przypadku butów lakierowanych, pod wpływem niskiej temperatury mogą one popękać.

Jak rozciągnąć za małe buty przy pomocy młotka?

Jeżeli Twoje buty obcierają Cię na piętach możesz wykorzystać metodę z młotkiem. Delikatnie opukaj młotkiem tylną część buta, tak by stała się ona miękka i podatna na kształtowanie.

Sonda Rozciągałaś kiedy sama buty? Tak, kiedyś próbowałam Tak, robię to często Nie, nigdy