Profesjonalny trik na wypadające włosy. Wydasz 10 zł, a włosy będą rosnąć jak szalone. Wysyp "baby hair" gwarantowany. Sposób na porost włosów

Wypadające włosy to zmora wielu osób w każdym wieku. Choć sposobów na walkę z tym problemem jest wiele i oczywiście są one uzależnione od przyczyn wypadania włosów, to czasami wystarczy zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne, aby zahamować łysienie i sprawić, że włosy będą rosły jak szalone. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawił się nowy trend, który skutecznie pomaga na wypadające włosy. Kobiety oszalały na punkcie tej metody. Chodzi o stosowanie rozgrzewającej maści końskiej na włosy. Ten produkt kosztuje jedynie 10 złotych i można ją kupić w każdej aptece, a ponoć działa cuda. Maść końska nie tylko odżywia, ale także stymuluje porost nowych włosów, jest zatem doskonałym sposobem na walkę z łysieniem. Rozgrzewająca maść końska powoduje zagęszczenie włosów, ich przyspieszone tempo wzrostu, ale również działa odżywczo na skórę głowy, która wydaje się być ukojona i odświeżona.

Jak stosować maść końską na włosy, aby zahamować ich wypadanie?

Końską maść na włosy możemy nakładać samodzielnie lub rozcieńczając ją z wodą, jeśli mamy wrażliwą skórę. Na początek warto stosować roztwór maści z wodą w proporcji 1:2. Wystarczy nałożyć preparat na włosy i skórę głowy na około 60 minut. Po tym czasie spłukać letnią wodą i umyć głowę szamponem. Zabieg najlepiej wykonywać co 2-3 dni.

Przyczyny wpadania włosów

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Niektóre z nich wymagają specjalistycznego leczenia, inne - zmiany swoich codziennych nawyków. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się: