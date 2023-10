Prostowanie i kręcenie włosów w jednym. Bombowa sztuczka na spektakularne fryzury. Zamień swój dom w profesjonalny salon fryzjerski

Idealnie połączenie - prostownica i lokówka w jednym

Kobieta zmienną jest. Jednego dnia marzą nam się spektakularne, hollywoodzkie loki, a drugiego marzymy o idealnie wyprostowanych kosmykach. Zmienna natura kobiet sprawia, że zdarza się nam zmieniać zdanie już podczas stylizacji. Marka Remington znalazła na to rozwiązanie i przygotowała urządzenie do stylizacji włosów, którego nikt się nie spodziewał, ale wszyscy potrzebowaliśmy. Połączenie lokówki i prostownicy to nowatorskie podejście do domowej stylizacji włosów. Pozwoli Ci ono zaoszczędzić miejsce i czas. Koniec z wieloma urządzeniami do stylizacji. Pragniesz jednego dnia kręcić włosy, a drugiego je prostować? Teraz potrzebujesz tylko jednego urządzenia.

Nowa kolekcja ONE od marki Remington to innowacyjne rozwiązania do domowej stylizacji i pielęgnacji włosów. Jej założeniem jest oszczędność miejsca oraz multifunkcyjne urządzenia, które zastąpią Cię klasyczną lokówkę, suszarkę czy prostownicę. – Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie wielozadaniowymi produktami do stylizacji włosów. Tak zwane urządzenia 2 w 1 swoją popularność zawdzięczają wszechstronności i umiejętności dostarczania różnorodnych efektów stylizacyjnych – mówi Małgorzata Turek, Brand Manager Remington Polska. – Przykładem jest nasza premierowa linia Remington One: prostownica i lokówka w jednym, suszarka z aż czterema nakładkami do stylizacji i wygładzania włosów, a także dwie wielofunkcyjne golarki z opcją strzyżenia, trymowania i dbania o włosy, nie tylko na twarzy – dodaje.

Jak to działa?

Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One to całkowicie nowatorskie podejście do dwóch najpopularniejszych rodzajów stylizacji włosów. Teraz możesz je kręcić oraz prostować przy użyciu jednego urządzenia. Jak to działa? Klasycznie używaj prostownicy, a gdy zechcesz kręcić loki przesuń nakładki FLexiCovers, by odsłonić lokówkę. Nagrzewające się płytki z powłoką ceramiczną zawierają antystatyczny turmalin, dba o to, by włosy się nie puszyły. Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One jest prosta w obsłudze i nie wymagaj specjalistycznych umiejętności. W kilka chwil zamienisz klasyczną prostownicę w lokówkę i na odwrót. Posiada ona 5 poziomów temperatury dopasowanych do rodzaju włosów. Dzięki równomiernemu rozkładaniu się temperatury włosy stylizują się łatwo i są idealnie wyprostowane lub skręcone. Loki robią się równomiernie i są trwałe. Marzysz o jednym urządzeniu do stylizacji włosów, które zastąpi Ci kilka innych? Zdecydowanie powinnaś przetestować prostownicę i lokówkę 2 w 1 Remington One.

i Autor: Materiały prasowe Remington

