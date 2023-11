Przygotuj najpiękniejsze świąteczne wypieki z Lidlem

Co za przemiana!

Marka Belbake dostępna w sklepach Lidl Polska to propozycja dla wszystkich, którzy uwielbiają w kuchni nie tylko gotować, ale też spełniać się kreatywnie. Dzięki kolorowym barwnikom, pisakom dekoracyjnym, cukrowym dekoracjom w kształcie śnieżynek lub choinkowych gałązek oraz marcepanowym gwiazdkom przemienisz swoje standardowe wypieki w małe dzieła sztuki. Wspólne pieczenie i zdobienie słodkości to również doskonała okazja do pokazania najmłodszym magii Świąt.

Już teraz wybrane dekoracje do wypieków Belbake w Lidl Polska są dostępne w promocji 50% taniej za drugi, tańszy lub w tej samej cenie, produkt. Limit: 8 opakowań na paragon. Każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie regularnej. Lista produktów objętych promocją jest dostępna w sklepach stacjonarnych i na stronie www.lidl.pl. Akcja trwa od poniedziałku, 20 listopada do soboty, 25 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz także: Ta spódnica z promocji Pepco wygląda niczym z francuskiego magazynu modowego z lat 20-tych. Za 40 zł kupisz elegancki i pełen klasy model

i Autor: Materiały prasowe Lidl