Przytulna moda na jesień. Nieskrępowana elegancja oraz jakościowe tkaniny

Jesienny must have w garderobie. Trendy 2023 dla całej rodziny

Sekret pięknej skóry. Wyglądaj młodziej i bardziej promiennie. Francuzki znalazły klucz do młodości. Rano rezygnują z jednego kroku w pielęgnacji.

Trenche wiodą prym

Nie ma stylu old money bez klasycznego płaszcza jesiennego - trenchcoat to must-have w garderobie każdej osoby, która ceni sobie tradycję i elegancję. W TK Maxx znajdziesz wiele opcji w atrakcyjnych cenach. Szukaj takich, które są wykonane z wysokiej jakości materiałów i posiadają klasyczne detale, jak pasy na rękawach i pasek w talii. Kolory, które zawsze będą modnie wyglądać, to beż, khaki, lub grafitowy.

Zobacz także: Sekret pięknej skóry. Wyglądaj młodziej i bardziej promiennie. Francuzki znalazły klucz do młodości. Rano rezygnują z jednego kroku w pielęgnacji.

Szaliki z wysokiej jakości tkanin

Idealne na nadchodzącą jesień i zimę szalik nie tylko ochroni przed zimnem, ale będzie świetnym dopełnieniem naszej stylizacji. Wybierając szalik w stylu old money zwróć uwagę na tkaniny - najlepiej postawić na naturalne materiały, takie jak kaszmir, wełna czy jedwab. Nie tylko będą one trwałe, ale również zapewnią wyjątkową miękkość i ciepło.

Klasyczne koszule

Klasyczne koszule są esencją stylu old money. W TK Maxx znajdziesz wiele niepowtarzanych perełek, jeśli chodzi o koszule męskie i damskie.

Postaw na klasyczne kolory, takie jak biały, niebieski lub pastele, i nie zapomnij o detalach, takich jak eleganckie mankiety na guziki czy kołnierzyk typu button-down. To klucz do osiągnięcia nieskazitelnej elegancji w stylu old money.

i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

i Autor: Materiały prasowe TK MAXX