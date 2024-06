Razem na Rzecz Ochrony Bałtyku. Polska marka kosmetyczna wspiera Fundację Mare

To warto wiedzieć

Na co postawić latem w pielęgnacji? Ten krok jest bardzo ważny

To będzie kosmetyczny hit lata?

8 czerwca to wyjątkowa data w kalendarzu SENSUM MARE. Dlaczego? Na ten dzień przypada Światowy Dzień Oceanów, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i zapoczątkowany w 2009 roku. Jest to wyjątkowy pretekst, do tego, aby przybliżyć piękno podwodnego świata i liczne problemy, z jakimi się zmaga. Oceany stanowią około 70% powierzchni naszej planety. Zamieszkuje je niezliczona ilość zwierząt i roślin. Niestety, wiele z nich wymiera w wyniku zmian klimatu i niszczycielskiej działalności człowieka.

SENSUM MARE to marka zainspirowana potęgą i bogactwem świata morskiego. Tworzy kosmetyki naturalne, które są przyjazne środowisku. Troska o dobro planety jest wpisana w jej DNA, dlatego stworzyła niezwykłą inicjatywę. Już teraz w ofercie firmy jest dostępna limitowana kolekcja toreb plażowych. Zysk ze sprzedaży w całości zostanie przekazany na polską Fundację Mare, której misją jest ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, poprzez dążenie do zmian społecznych. Organizacja walczy o przyszłość, w której społeczeństwo będzie posiadać wrażliwość i świadomość ekologiczną oraz żyć w harmonii z morzami i oceanami. O przyszłość, w której morza i oceany tętnią życiem i nie są nieustannie narażane na negatywne skutki działalności człowieka.

Zobacz także: ZALANDO: Najlepiej Ci w byciu sobą. Polki 30-60 o dojrzałości

Nie ma znaczenia, w której części świata żyjemy, wszyscy jesteśmy zależni od mórz i oceanów oraz odpowiedzialni za ich stan. W końcu 70% naszej planety stanowi właśnie woda. 8 czerwca chcemy nie tylko przypomnieć, jak ważny jest dla nas ekosystem, ale też realnie pomóc. Stworzyliśmy limitowaną kolekcję toreb plażowych inspirowanych Morzem Bałtyckim, z których całkowity zysk zostanie przekazany na Fundację Mare. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do SENSUM MARE i wsparcia naszej planety w walce o lepszejutro – mówi Maciej Tęsiorowski, współwłaściciel marki SENSUM MARE.

Piękno podwodnego świata nieustannie inspiruje nas do tworzenia nowych, naturalnych kosmetyków. Znajdziemy w nich składniki aktywne pozyskiwane z mórz i oceanów. Od zawsze wierzyliśmy w dobrodziejstwo naturalnych składników i ich wpływ na pielęgnację skóry. Dlatego chcemy chronić ekosystem, który od zawsze był tak bliski SENSUM MARE. Chcemy edukować i realnie wesprzeć działania fundacji Mare, która od 2006 roku ma realny wpływ na ochronę tak bardzo cennych obszarów morskich i gatunków w nich żyjących. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa okaże się sukcesem - mówi Łukasz Kołodziejek, współwłaściciel marki SENSUM MARE.

Torby SENSUM MARE x MARE już teraz dostępne są w sprzedaży na stronie www.sensummare.pl.

i Autor: materiał prasowy Sensum Mare

i Autor: materiał prasowy Sensum Mare