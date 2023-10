Regularna pielęgnacja i wsparcie leczenia. Fakty i mity na temat trądziku

Czy wiesz, że trądzik pospolity dotyka nawet 4 na 5 osób? Najwięcej chorych zmagających się z tą przypadłością to ludzie młodzi, poniżej 25 roku życia*, jednak istnieje także postać trądziku, która dotyka osoby znacznie starsze. Mówimy wtedy o tzw. trądziku późnym. Bez względu na grupę pacjentów, w jakiej występuje, trądzik niemal zawsze charakteryzuje się zespołem bardzo dokuczliwych, często bolesnych objawów, takich jak krosty, grudki lub guzki zapalne najczęściej zlokalizowane na twarzy, dekolcie i plecach. Pacjenci zwracają także uwagę na duży dyskomfort, jaki niesie za sobą strona estetyczna schorzenia.

Dlaczego chorujemy na trądzik? Przyczyną rozwoju schorzenia w wieku młodzieńczym najczęściej są zmiany hormonalne w procesie dojrzewania. Eksperci podkreślają jednak, że nie jest to jedyny aspekt, jaki ma wpływ na powstawanie i rozwój trądziku. Znaczący wpływ na zaostrzenie objawów schorzenia mogą mieć: ekspozycja na słońce, zmiany temperatury, stres, dieta oraz terapie niektórymi lekami. Z kolei pielęgnacji skóry trądzikowej sprzyjają produkty oparte na mocy kwasów i wyciągów z odpowiednio dobranych ziół. Poznaj fakty i mity na temat trądziku.

Zdecydowane działanie

Trądzik trzeba „po prostu przejść” i nie należy go leczyć. MIT. Przez dekady przekazywana była (błędna!) i niemająca źródła w badaniach medycznych opinia o tym, że trądzik, jako przymiot młodego wieku… nie wymaga leczenia i po prostu przejdzie sam. Nic bardziej mylnego. Stany zapalne skóry charakterystyczne dla trądziku, nieleczone i niepielęgnowane odpowiednio, sprawiają pacjentom dyskomfort fizyczny i psychiczny. Co więcej, niestety z czasem mogą powodować powstawanie widocznych blizn na twarzy i dekolcie. Szybkie i skuteczne działanie jest więc absolutnym priorytetem i… jest zdecydowanie możliwe.

Regulowanie pracy gruczołów łojowych jest kluczowe. FAKT. U podłoża powstawania trądziku i związanych z nim stanów zapalnych leży właśnie nadaktywność gruczołów łojowych. Eksperci wskazują, że ich wyciszeniu sprzyjają właściwości kwasu pirogronowego. Ten cenny składnik dodatkowo skutecznie niweluje zaskórniki i działa przeciwbakteryjnie, obniżając PH skóry. Warto szukać go w kosmetykach przeznaczonych do skóry trądzikowej i włączyć do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Leczenie i pielęgnacja

Podstawą walki z objawami trądziku jest niwelowanie stanu zapalnego. FAKT. To właśnie stan zapalny stanowi bowiem źródło dotkliwych dolegliwości. Właściwości kuracji zaleconej przez lekarza warto wspierać poprzez wybór kosmetyków pielęgnacyjnych, które także będą działały przeciwzapalnie. Istotne, by koniecznie były to produkty przeznaczone specjalnie do cery trądzikowej – oparte na bazie wyciągów z ziół i specjalnie wyselekcjonowanych kwasów.

– Kurację przeciwtrądzikową warto wspierać produktami do codziennej pielęgnacji, w tym także odpowiednimi kosmetykami do mycia, które są dobrane specjalnie do potrzeb skóry trądzikowej – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Wybierajmy żele do mycia i demakijażu z kwasami pirogronowym i szikimowym. To skuteczne komponenty o działaniu przeciwzapalnym, które ułatwiają odblokowywanie zaczopowanych ujść gruczołów łojowych. Dzięki nim w bardzo zauważalny sposób możemy zmniejszyć liczbę grudek zapalnych w skórze – dodaje.

Jak długo stosować produkty na trądzik?

Pielęgnację przeciwtrądzikową należy kontynuować po ustąpieniu objawów. FAKT. Słowo-klucz w przypadku trądziku to wytrwałość. Kosmetolodzy podpowiadają: jeśli dostrzegasz poprawę, a dokuczliwe objawy ustępują… kontynuuj staranną pielęgnację o charakterze przeciwzapalnym. Regularna, długotrwała pielęgnacja, czyli demakijaż i nawilżenie przy użyciu produktów złuszczających i łagodzących to droga do sukcesu. Eksperci podkreślają, że często uzyskanie remisji powoduje, że zmieniamy nasz codzienny rytuał pielęgnacyjny. To błąd, ponieważ objawy „lubią” wracać.

Liczy się czas

Nie jest możliwe szybkie uzyskanie poprawy w trądziku. MIT. Objawy trądziku – ból, pieczenie i podrażnienie – zwykle są bardzo dokuczliwe. Pojawienie się (niekiedy bardzo widocznych) zmian na skórze może wpływać na spadek nastroju, a nawet przyczyniać się do wystąpienia stanów depresyjnych u pacjentów. A zatem, szybkie uzyskanie widocznej poprawy jest w przypadku walki z objawami trądziku absolutnie na wagę złota. Czy osiągnięcie tego celu jest możliwe? Eksperci wskazują, że jak najbardziej. – Stosowanie właściwie dobranych kosmetyków pielęgnacyjnych może zdecydowanie przyśpieszyć proces łagodzenia objawów trądziku. Pacjenci stosujący linię Acne Skin zauważali widoczną poprawę już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia codziennej pielęgnacji – powiedziała Agnieszka Kowalska.

Co jeszcze możemy zrobić, by przyśpieszyć niwelowanie objawów trądziku? Specjaliści wskazują, że warto wspierać codzienną, staranną rutynę pielęgnacyjną cery trądzikowej stosując produkty z cynkiem PCA bezpośrednio na zmianę. Cynk PCA to substancja „do zadań specjalnych”, która pozwala szybko i skutecznie pozbyć się niemiłej „niespodzianki”. – Każdemu z nas zdarza się czasem dostrzec na skórze nieładną krostę lub zapalny guzek. Dotyczy to nie tylko pacjentów chorych na trądzik, ale także osób zdrowych. W takim przypadku warto wesprzeć standardowe działania pielęgnacyjne tzw. żelem punktowym. Żel punktowy Acne Skin zawiera cynk PCA, który zmniejsza wydzielanie łoju i łagodzi stany zapalne. Znajdziemy w nim także kompleks kwasów pirogronowego i szikimowego – mówi Agnieszka Kowalska.

Staranny dobór produktów opartych o moc kwasów i naturalne wyciągi z ziół, a także codzienna, dobra rutyna to podstawa przeciwdziałania objawom trądziku pospolitego. Wrażliwa i reaktywna skóra trądzikowa bardzo szybko „odwdzięczy” nam się za troskliwą pielęgnację zmniejszeniem zmian, podrażnień i normalizacją koloru. To „plus sto procent” do komfortu!

ACNE SKIN ŻEL PUNKTOWY na zmiany miejscowe

Trądzik pospolity/młodzieńczy

Żel punktowy do stosowania na miejscowe zmiany występujące przy trądziku pospolitym.

Zawarty w składzie cynk PCA zmniejsza wydzielanie łoju, działa ściągająco i łagodzi stany zapalne.

Z kolei kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego oczyszcza pory, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych oraz działa delikatnie złuszczająco.

ACNE SKIN ŻEL DO MYCIA I DEMAKIJAŻU twarzy i oczu

Trądzik pospolity/młodzieńczy

Tonik przeznaczony do cer trądzikowych, tłustych, ze skłonnością do powstawania niedoskonałości.

Jego formuła oparta o naturalne składniki, została zaprojektowana z myślą o skórze problematycznej.

Unikalny kompleks kwasów: pirogronowego i szikimowego zapewnia działanie przeciwzapalne i regulujące wydzielanie sebum.

Zastosowany w recepturze ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skórne.

Tonik Acne Skin doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji przeciwtrądzikowej.

i Autor: Materiały prasowe SOLVERX

