Rossmann sponsorem Open’era

Kooperacja Open’era i Rossmanna to szereg obustronnych działań promocyjnych, które między innymi sprawią że w całej Polsce i w każdym sklepie Rossmanna już wkrótce pojawi się odrobina festiwalowej magii. Wspólne działania są również zapowiedzią zupełnie nowej strefy na terenie Open’era. Już czujemy ten klimat!

„Rozszerzenie współpracy z Open’erem jest dla Rossmanna naturalnym kolejnym krokiem. Dostrzegamy między nami wiele synergii. Klientki Rossmana to kobiety, które żyją również festiwalowymi emocjami. Łączy nas także dążenie do prowadzenia biznesu w sposób jak najbardziej zrównoważony i promowania tego co lepsze dla środowiska. Open’er stanowi idealną przestrzeń do wzajemnego dzielenia się dobrą energią i inspirowania do troski o przyszłość planety, toteż Rossmann jest na nim obecny z akcją Czujesz Klimat?” – mówi Marcin Grabara wiceprezes Rossmann Polska.

„Cieszymy się z obecności Rossmanna na Open’erze w roli sponsora i jesteśmy przekonani, że będzie to fajna współpraca. Mamy już za sobą pierwszy dobry rok działań i świetny projekt niskoemisyjnej sceny. Wspólnie szukamy nowych rozwiązań, które wzbogacą festiwalową przestrzeń i dadzą uczestnikom możliwość skorzystania z dodatkowych, ciekawych aktywności” – powiedział Mikołaj Ziółkowski, szef agencji Alter Art, organizatora Open’era.

Tegoroczna edycja Open’era odbędzie się w dniach 28.06-01.07 w Gdyni, na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Na festiwalu wystąpią między innymi Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lizzo oraz Lil Nas X.