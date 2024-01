Rytuał pielęgnacyjny dla skóry trądzikowej

Jeśli posiadasz skórę trądzikową, warto oprzeć plan pielęgnacyjny na odświeżonej i skutecznej linii BARWA SIARKOWA®. Co sprawia, że tak skutecznie walczy z trądzikiem? Przede wszystkim BIOAKTYWNA SIARKA o specjalnie dobranym przez ekspertów stężeniu. Dzięki niej skóra zostaje dogłębnie oczyszczona, zmiany trądzikowe i podrażnienia złagodzone, a widoczność porów zmniejszona. Produkty zostały wzbogacone o NIACYNAMID i CICĘ, które mają doskonały wpływ na skórę z niedoskonałościami – działają przeciwzapalnie, łagodząco i nawilżająco. Dzięki temu skóra trądzikowa z dnia na dzień staje się coraz bardziej ukojona, wygładzona i rozświetlona, a niedoskonałości złagodzone. W linii znajdziesz szeroki wybór produktów, które możesz dopasowywać do aktualnych potrzeb, w zależności od rodzaju skóry oraz typu trądziku Dzięki nim możesz otoczyć skórę specjalistyczną opieką w kilku krokach, delikatnie oczyścić, złagodzić stany zapalne, zniwelować niedoskonałości oraz ograniczyć wyświecanie się. Każdy z etapów jest równie ważny i należy go wykonywać z taką samą starannością. Pamiętaj, że sam/a najlepiej znasz swoją skórę i widzisz co jej się sprawdza, a co niekoniecznie, więc traktuj poniższe kroki wyłącznie jako wskazówki i obserwuj co dzieje się z Twoją skórą. Przy bardzo bolesnych zmianach trądzikowych oraz trądziku hormonalnym warto również skonsultować się z dermatologiem.

KROK 1: OCZYSZCZANIE

Linia Barwa Siarkowa® zawiera dwa produkty do oczyszczania skóry. Na co dzień (zarówno rano jak i wieczorem) najlepiej sprawdzi się Siarkowy Żel Oczyszczający, który nie tylko zmywa resztki kurzu czy makijażu, ale również niweluje niedoskonałości i utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Zmniejsza niedoskonałości i ogranicza pojawianie się nowych. Zawiera nawilżające i wygładzające proteiny pszeniczne. Po demakijażu zwilż skórę i wykonaj delikatny, ale bardzo dokładny masaż twarzy z użyciem produktu, nie zapominając o trudno dostępnych miejscach, jak np. skrzydełka nosa lub linia włosów. Odrobinę więcej czasu poświęć na masaż stref najbardziej przetłuszczających się. Około 2 razy w tygodniu stosuj również Siarkowy Peeling-Maskę 2w1, która zawiera delikatnie złuszczającą papainę. Innowacyjna formuła 2w1 sprawia, że kosmetyk może być stosowany zarówno jako maska, jak i peeling. Zapewnia skórze odświeżenie, odblokowanie porów i złagodzenie podrażnień. Przy zaognionych niedoskonałościach i stanach zapalnych znacznie lepiej postawić na krótszą i łagodniejszą formę peelingu. A przy nadmiernie przetłuszczającej się skórze, zapchanych porach oraz już delikatnie wyciszonym trądziku, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie forma maski, która zapewni odrobinę silniejsze złuszczenie i głębsze oczyszczenie. Do codziennej pielęgnacji ciała wybierz Mydło Siarkowe® w kostce lub Mydło Siarkowe® w płynie. Doskonale oczyszczą obszary dotknięte niedoskonałościami, takie jak plecy czy dekolt, nie naruszając przy tym naturalnego pH skóry.

KROK 2: TONIZACJA

Tonik jest nie tylko uzupełnieniem pielęgnacji. Pomaga nam przywrócić prawidłowe pH skóry, co w przypadku cery trądzikowej jest bardzo istotne. Na ten etap pielęgnacji Barwa Siarkowa® również przygotowała dwa różne produkty. Siarkowy Tonik Złuszczający rozjaśnia i wygładza skórę, dodaje jej zdrowego blasku, ogranicza powstawanie niedoskonałości i niweluje te już istniejące. Dzięki zawartości kwasów glikolowego i mlekowego pozostawia skórę rozświetloną, gładką, świeżą i czystą bez uczucia ściągnięcia. Sprawdzi się do codziennego stosowania przy skórze tłustej bez niedoskonałości, jako profilaktyka przeciwtrądzikowa oraz przy nielicznych, świeżych i delikatnych niedoskonałościach Natomiast przy bardzo opornym trądziku i nadmiernym wydzielaniu sebum najlepiej jest postawić na Siarkowy Tonik Matujący. Odświeża, wygładza skórę oraz ogranicza powstawanie niedoskonałości. Formuła została wzbogacona o łagodzący pantenol, delikatnie złuszczające kwasy AHA oraz ekstrakty owocowe zmniejszające przetłuszczanie się skóry. Obu toników możesz używać bez użycia wacików – zwłaszcza przy zaognionych stanach zapalnych staraj się nie podrażniać skóry i unikać jej pocierania.

KROK 3 PIELĘGNACJA SPECJALNA (OPCJONALNIE)

Na pojedyncze wypryski stosuj Siarkowe Serum Punktowe. Skutecznie zredukuje niedoskonałości, aktywuje naturalne procesy regeneracji, zmniejsza widoczność zmian trądzikowych. Dzięki obecności prebiotyku w składzie wzmocni barierę ochronną skóry. Kwas glikolowy dogłębnie oczyści i pobudzi procesy regeneracji, a wyciąg z trzciny cukrowej zredukuje przebarwienia.

KROK 4 NAWILŻANIE

Kulminacyjny i koronny punkt pielęgnacji to nawilżanie. Tego potrzebuje każda skóra – wrażliwa, tłusta, sucha, mieszana, normalna, a także trądzikowa. Na tym etapie Barwa Siarkowa® również proponuje dwa różne rozwiązania, w zależności od typu i aktualnych potrzeb Twojej skóry. Siarkowy Krem Matujący to kosmetyk przeznaczony do skóry silnie przetłuszczającej się, trądziku zaskórnikowego lub zaskórnikowo-grudkowego. Ogranicza nadmierne wydzielanie sebum, jednocześnie nie przesuszając skóry. Glinka Veegum® matuje, zmniejsza widoczność zaskórników oraz błyszczenie cery. Natomiast Siarkowy Krem Nawilżający najlepiej sprawdzi się dla wrażliwej i suchej skóry z niedoskonałościami. Bardzo dobrze poradzi sobie również ze złagodzeniem stanów zapalnych. Zawiera dogłębnie nawilżający wyciąg z trawy azjatyckiej oraz silnie odżywiający i regenerujący olej bawełniany.

