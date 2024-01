Sekrety pielęgnacji przeciwzmarszczkowej

Z upływem czasu proces naturalnej odnowy komórkowej skóry ulega spowolnieniu, co prowadzi do nagromadzenia martwych komórek. W rezultacie skóra staje się sucha i szorstka, pojawiają się nowe zmarszczki. Co więcej: spada też ilość kwasu hialuronowego, a włókna kolagenu i elastyny ulegają degradacji. To powoduje powstawanie zmarszczek i utratę jędrności. Nowy krem MEDIDERMA SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nourishing odpowiada na wszystkie potrzeby skóry dojrzałej.

„Z każdym rokiem nasza skóra ma większe potrzeby, a zmarszczki nie są jedynym wyzwaniem pielęgnacyjnym. Mediderma stworzyła MEDIDERMA SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nourishing, który odżywia skórę, wzmacnia jej funkcje ochronne, ma w swoim składzie składniki o działaniu przeciwutleniającym i delikatnie złuszczającym” - mówi - Elżbieta Skalska, Global Business Director Mediderma.

MEDIDERMA

SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nourishing

Przeciwstarzeniowy krem o silnym działaniu rewitalizującym, regenerującym i wzmacniającym skórę. Koktajl aminokwasów oraz wyciągi roślinne intensywnie zmiękczają i odżywiają skórę, poprawiając jej nawilżenie i elastyczność. Kwiat szarotki alpejskiej wraz z ekstraktem z nostrzyka wzmacniają działanie przeciwutleniające na skórę. Kwas glikolowy ma działanie złuszczające warstwę rogową skóry, poprawiając przenikanie składników aktywnych.

„W Mediderma wiemy, że pielęgnacja powinna być wszechstronna i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby skóry. Bo oprócz tego, że z wiekiem pojawiają się nowe zmarszczki, to nie są one jedynym jej problemem. W swoich formułach stawiamy na sprawdzone składniki aktywne. W nowym kremie SENS-AGE MD AMC-ACTIVATOR Nourishing znajdziemy m.in. koktajl aminokwasów, wyciągi roślinne, ekstrakt z nostrzyka i kwas glikolowy. Taka kompozycja wspiera prawidłowe funkcjonowanie skóry i sprawia, że odzyskuje ona młody wygląd” mówi - Anna Kwaśnik, Head of Marketing Mediderma.

i Autor: Materiały prasowe Medi derma