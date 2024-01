SHEIN X Challenge zaprasza do udziału polskich projektantów

To największy trend w makijażu na ten sezon. Sprawdź, jak go wykonać

SHEIN, globalna platforma internetowa oferująca modę i produkty lifestyle’owe, rozszerzyła wyzwanie SHEIN X Challenge o uczestników z całego świata, w tym z Japonii i Brazylii, gdzie niedawno uruchomiono program SHEIN X Designer Incubator.

Konkurs SHEIN X Challenge 2023 był dostępny wyłącznie dla zgłoszeń z państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii. Jednak w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie ze strony projektantów z całego świata, SHEIN X Challenge 2024 ponownie otworzyło zgłoszenia, tym razem dla uczestników z całego świata, w tym również Polski.

Trzecia edycja programu dla młodych projektantów

SHEIN X Challenge to inicjatywa w ramach programu SHEIN X Designer Incubator, który w 2024 roku obchodzi swoją trzecią rocznicę. Od zaledwie siedmiu projektantów, kiedy program został uruchomiony w styczniu 2021 r., program SHEIN X Designer Incubator rozrósł się do ponad 4600 twórców i artystów z całego świata, wprowadzając na rynek ponad 41 000 autorskich kreacji.

W tym roku aspirujący projektanci z dowolnego kraju, którzy chcą wziąć udział, będą musieli zaprojektować trzy kompletne damskie stylizacje Spring Summer 2024 (góra i dół), oraz wstawić je na stronę SHEIN X Global Challenge. Tegorocznym tematem projektowym jest Radiance (pol. blask). Termin przesyłania zgłoszeń upływa o 23:59:59, 15 lutego 2024, czasu lokalnego.

Wszystkie zgłoszenia spełniające wymagania i kryteria zostaną opublikowane na stronie internetowej SHEIN X Challenge, gdzie publiczność będzie mogła zagłosować na swoje ulubione prace. Wśród nich, 20 najlepszych zgłoszeń przejdzie do kolejnej rundy eliminacji, podczas której jurorzy wyłonią 10 finalistów SHEIN X Challenge 2024.

Prestiżowe jury z całego świata

Sędziowie SHEIN X Challenge 2024 zostali wybrani ze względu na swoje bogate doświadczenie w różnych sektorach branży modowej i obejmują branżowych gigantów takich jak: Adrien Roberts (międzynarodowy konsultant ds. edukacji modowej, Włochy), Julien Fournié (założyciel Julien Fournié Haute Couture, Francja), Jill Wanless (redaktor, Wielka Brytania) oraz Colin Horgan (niezależny projektant, Irlandia).

„Konkursy takie jak SHEIN X mają kluczowe znaczenie, ponieważ jest mnóstwo młodych talentów, które tylko czekają na odkrycie. Zapewnienie tym aspirującym projektantom platformy pozwala im wyrazić swoją kreatywność i zaprezentować swoje projekty" – wyjaśnia Jill Wanless, sędzia SHEIN X Challenge 2023 oraz 2024.

Zgłoszone projekty będą oceniane na podstawie umiejętności uczestników do przełożenia silnej, oryginalnej koncepcji na projekt, przy jednoczesnym zrównoważeniu wymagań klientów, trendów sezonowych i opłacalności komercyjnej.

Nagroda główna dla zwycięzcy – 10 000 euro

W ramach swojej przygody, wszyscy z grona 10 finalistów będą mieli okazję wziąć udział w kursie prowadzonym przez sędziów, a także w warsztatach na temat zrównoważonej mody, zanim zaprezentują swoje zgłoszenia sędziom podczas SHEIN X Challenge 2024. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21 marca 2024 r. na tym wydarzeniu. Zgłoszenie z największą ilością głosów online zdobędzie nagrodę w postaci 10 000 euro. Sędziowie wybiorą również trzy zgłoszenia do specjalnych nagród, z których każde otrzyma po 5 000 euro. Kolejnych sześciu finalistów otrzyma po 3 000 euro. SHEIN X Challenge 2024 zakończy się efektownym pokazem mody transmitowanym na cały świat.

We wrześniu 2023 r. firma SHEIN ogłosiła, że przeznacza kolejne 50 mln dolarów na program SHEIN X Designer Incubator, aby w ciągu pięciu lat umożliwić nawet 5 000 wschodzącym projektantom na przestrzeni pięciu lat budowanie własnych, odnoszących sukcesy marek. To dodatkowe finansowanie sprawi, że całkowita inwestycja firmy w program SHEIN X Designer Incubator wyniesie 105 mln dolarów do 2028 roku.

