Siła naturalnych składników w walce z wypadaniem włosów

Rozwiązaniem są kosmetyki z linii ANTI-HAIR LOSS francuskiej marki Yves Rocher.

To naturalny sposób na mocne włosy pełne upragnionej objętości!

Błyskawiczny doping dla włosów

Końcówka lata i początek jesieni to okres, w którym zaczynamy zauważać więcej kłopotów z włosami. Gdy na szczotce zostaje coraz więcej kosmyków, a dodatkowo są one słabe i kruszą się, to znak, że potrzebują pomocy. Z myślą o takich włosach powstała linia Anti-Hair Loss Yves Rocher, czyli odpowiedź na potrzeby włosów, które wymagają wzmocnienia.

Jakie produkty znajdują się w linii ANTI-HAIR LOSS?

Intensywna kuracja przeciw wypadaniu włosów ANTI-HAIR LOSS, Yves Rocher

W składzie ma fruktany z agawy i ekstrakt z białego łubinu, które sprawiają, że włosy są grubsze, mocniejsze i pełne objętości. Dodatkowo stymuluje wzrost nowych włosów i hamuje wypadanie. To prawdziwy zastrzyk energii dla pasm, zamknięty w wygodnych ampułkach. Kurację należy stosować 16 dni, by już po tym czasie zauważyć znakomite efekty. Kosmetyk delikatnie wmasowujemy w skórę głowy i nie spłukujemy. Włosy stają się znacznie mocniejsze, a także zwiększa się ich grubość. Kuracja zwiększa liczbę włosów w fazie wzrostu i spowalnia ich wypadanie1.

Szampon przeciw wypadaniu włosów z białym łubinem ANTI-HAIR LOSS Yves Rocher

Aż 98% jego składników jest pochodzenia naturalnego. Szampon zawiera ekstrakt z białego łubinu oraz fruktany agawy. Dzięki temu połączeniu kosmetyk wspaniale oczyszcza skórę głowy, dotlenia ją, co znacznie poprawia jej kondycję. Pobudza też jej mikrokrążenie, nawilża, a przy regularnym stosowaniu wspiera odbudowę włókien kolagenowych wokół korzeni włosa, co hamuje wypadanie pasm.

Wzmacniająca odżywka przeciw wypadaniu włosów z białym łubinem ANTI-HAIR LOSS

Dzięki zawartości fruktanów agawy i ekstraktu z białego łubinu zapobiega wypadaniu włosów i stymuluje porost nowych. W odżywce, jak i we wszystkich kosmetykach do włosów Yves Rocher nie ma silikonów, co sprawia, że włosy są naturalne w dotyku. Kosmetyk ma lekką konsystencję, która nie obciąża włosów i ułatwia ich rozczesywanie. Po użyciu szampony i odżywki pasma są idealnie oczyszczone, lekkie i odbite u nasady, co sprawia, że od razu sprawiają wrażenie bardziej gęstych.

Serum wzmacniające do skóry głowy i włosów, Yves Rocher

Zawiera ekstrakt z żeń-szenia i organiczną agawę, dzięki czemu skutecznie odżywia i wzmacnia włosy, a także działa dobroczynnie na skórę głowy. Włosy każdego dnia stają się coraz mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie.

Sekret tkwi w składzie

Sekretem kuracji jest zawartość skutecznych składników roślinnych. Wśród nich są fruktany z agawy, czyli wyjątkowe substancje, które naukowcy Yves Rocher pozyskują z ekologicznych upraw w Meksyku. Pomagają one poprawić mikrokrążenie w skórze, dzięki czemu składniki aktywne wnikają głębiej w skórę głowy i stanowią najlepszy doping dla cebulek. Dzięki nim pasma odzyskują blask, stają się mocniejsze i pełne życia. Niezwykle ważnym składnikiem całej linii jest też ekstrakt z łubinu białego. Ta roślina jest bogata w peptydy, które stymulują wzrost włosów i znacznie spowalniają ich wypadanie. Dodatkowo pasma odzyskują objętość, a kondycja skóry głowy poprawia się.

Pielęgnacja to podstawa

Warto pamiętać, że nie tylko osłabione i kruche włosy wymagają odpowiedniej opieki. Jeśli marzymy o pięknych, zdrowych włosach, warto stosować kosmetyki idealnie dobrane do ich rodzaju. To zupełnie jak z dobieraniem kremu do rodzaju cery! Dlatego w ofercie Yves Rocher każdy znajdzie propozycję dla siebie, czyli pielęgnację opartą na naturalnych składnikach. Dostępne są m.in. kosmetyki z octem malinowym czy wyciągiem z owoców acai do farbowanych pasm, które przedłużają kolor i dodają blasku. Przy kłopotach z łupieżem z pewnością sprawdzą się produkty zawierające miętę pieprzową, znaną ze swoich odświeżających właściwości. Z kolei na problemy z nadmiernym przesuszaniem odpowiedzią są kosmetyki z olejkiem jojoba, który przywraca pasmom doskonałe nawilżenie. Linie składają się zarówno z szamponów, odżywek, jak i masek, dzięki czemu możemy zapewnić włosom kompleksową kurację.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher