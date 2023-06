Skomponuj kosmetyczkę na lato. Tego nie może w niej zabraknąć

Letnie must have w Twojej kosmetyczce. Te produkty warto znać

Skoncentrowane żele pod prysznic zostały zamknięte w małych butelkach o pojemności 100ml, które zmieszczą się w każdej kosmetyczce i mogą być przewożone w bagażu podręcznym. Mimo niewielkiej pojemności, formuła tych kosmetyków jest na tyle wydajna, że jedna buteleczka starcza na 40 pryszniców - tyle, co w przypadku 400ml tradycyjnego żelu pod prysznic!

Do wyboru jest 8 kompozycji zapachowych: Oliwka, Mango, Wanilia, Malina, Granat, Lawenda, Kwiat Lotosu. Uzupełnieniem linii jest skoncentrowany szampon-żel pod prysznic Monoi.

Formuła żeli, opracowana przez ekspertów Yves Rocher, jest łagodna dla skóry i łatwo ulega biodegradacji, dzięki czemu nie pozostawia trwałego, negatywnego śladu w przyrodzie. Dzięki nowemu zamknięciu buteleczek można lepiej kontrolować zużycie produktu - wystarczy ścisnąć butelkę, żeby uzyskać jedną dozę żelu, która w zupełności wystarczy na cały prysznic.

We wszystkich produktach Yves Rocher opakowania ograniczone są do niezbędnego minimum. Ważne, by były lekkie oraz zawierały jak najmniej plastiku i surowców ze źródeł nieodnawialnych. Dlatego mała butelka została wykonana w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia.

Mała butelka = ekonomiczny transport = mniej spalin w środowisku. Kupując kosmetyki Yves Rocher dbasz o naturę.

