Świąteczne zestawy prezentowe dla miłośników zaawansowanej pielęgnacji. Podaruj uśmiech i piękną skórę

Wszystko, co musisz wiedzieć o oczyszczaniu twarzy. Sam płyn micelarny zrujnuje Twoją skórę

Zestawy Mediderma 1+1 to komplementarne i wzajemnie uzupełniające się dermokosmetyki o globalnym działaniu odmładzającym na skórę. Przygotowane przez ekspertów marki duety pomagają utrzymać efekty uzyskane w gabinetach, a jednocześnie upraszczają codzienne rytuały pielęgnacyjne.

„Zestawy 1+1 to wyjątkowa propozycja prezentowa . Wiemy, że nasi Klienci szukają produktów skutecznych, ale jednocześnie pragną, by ich rytuał pielęgnacyjny nie pochłaniał cennego czasu. Dlatego przygotowaliśmy dwa wyjątkowe zestawy do codziennego stosowania, które w dwóch krokach pozwolą uzyskać zauważalne efekty. Dodatkowym atutem jest ich wyjątkowe opakowanie w formie eleganckiej i praktycznej kosmetyczki”. - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma.

Zobacz także: Ratunek dla suchej skóry

MEDIDERMA ZESTAW 1+1 ULTRA CORRECTOR

3A Concentrate Serum 30 ml + ULTRA CORRECTOR 3A Renewer Cream 50 ml

Intensywne odnowienie Twojej skóry!

SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A dzięki zastosowaniu

3-retinol system (retinal, retinol, retinyl) pobudza proliferacje keratynocytów, normalizuje procesy złuszczania, poprawia teksturę i koloryt skóry. SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Serum to silnie działanie przeciwzmarszczkowe i doskonała tolerancja dzięki systemowi 3-retinol o stopniowym uwalnianiu. SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Krem wzbogacony o koktajl antyoksydacyjny, peptydy, cynk, resweratrol i olej ze słodkich migdałów wygładza i regeneruje, poprawia elastyczność i jędrność skóry, zapobiega glikacji i działa antyoksydacyjnie.

Stosowanie:

Krok 1: SENS-AGE MD ULTRA CORECTOR 3A Serum stosuj na oczyszczoną cerę. Aplikuj kilka kropli na twarz, szyję i dekolt i delikatnie wmasuj.

Krok 2: Krem SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Krem stosuj rano i wieczorem po aplikacji serum, masując aż do wchłonięcia. Nie zapomnij o stosowaniu kremu z filtrem.

MEDIDERMA ZESTAW 1+1 C-DEFENSE C+SKIN C+ SKIN Concentrate serum 30 ml + C-DEFENSE C+SKIN C+SKIN Bright moisurizing fluid, 50 ml

Intensywna rewitalizacja Twojej skóry!

C-DEFENSE C+SKIN dzięki stabilnej formie witaminy C (kwas 3-0-etylo-askorbinowy) przywraca naturalny blask, równomierny koloryt oraz zwalcza pierwsze oznaki starzenia. Dodatkowo rozjaśnia przebarwienia i przeciwdziała ich ponownemu pojawieniu się. C-DEFENSE C+SKIN Concentrate Serum to intensywna pielęgnacja, która redukuje szkodliwy wpływ wolnych rodników oraz naprawia uszkodzenia (zmarszczki, odwodnienie, utrata blasku i napięcia). C-DEFENSE C+SKIN Bright Fluid doda blasku i witalności Twojej skórze. Ten lekki i delikatny krem spłyci zmarszczki, zwiększy napięcie skóry, doda jej jędrności i elastyczności.

Stosowanie: C-DEFENSE C+SKIN stosuj na oczyszczoną cerę.

Krok 1: Aplikuj kilka kropli C-DEFENSE C+SKIN C+SKIN Serum na twarz, szyję, dekolt i delikatnie wmasuj.

Krok 2: C-DEFENSE C+SKIN Bright Fluid stosuj rano i wieczorem po aplikacji serum, masując aż do wchłonięcia.

„Zestawy 1+1 przypadły naszym klientom do gustu. W okresie świątecznym będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Dwa produkty w cenie jednego będą dostępne w pięknych kosmetyczkach. Przygotowaliśmy dwie propozycje zestawów o działaniu przeciwstarzeniowym. SENS-AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A o działaniu antyoksydacyjnym ma za zadanie wygładzić, regenerować i poprawiać elastyczność, natomiast C-DEFENSE C+SKIN ze stabilną formą witaminy C pomoże przywrócić naturalny blask, wyrównać koloryt i rozjaśnić przebarwienia”.

i Autor: Materiały prasowe Mediderma

i Autor: Materiały prasowe Mediderma