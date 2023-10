Światowy Dzień Menopauzy

BEZ TABU

Przez wiele lat temat menopauzy owiany był wieloma mitami, a o samym procesie przekwitania mówiło się mało lub… szeptem. Inicjatywy edukacyjne i szczerzenie wiedzy na jej temat sprawiło, że powoli zmienia się jej obraz. Menopauza staje się tematem filmów, książek i sztuk teatralnych. Mówią o niej lekarze, psycholodzy, socjolodzy, seksuolodzy i – wreszcie - kobiety, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Poruszanie tego tematu w debacie publicznej pomaga lepiej zrozumieć ten ważny w życiu kobiety czas.

NOWY POCZĄTEK

Menopauza bywa dla kobiet tematem trudnym i wypieranym. Wiele przechodzi ją w milczeniu, nie przyznając się do niej. To także czas zmian – samopoczucia, zmian zachodzących w ciele i aktywności. Jednocześnie może być doskonałym momentem, by na nowo spojrzeć na swoją kobiecość i wykorzystać drzemiące w niej potencjały. Do tego zachęca marka Jasnum, producent wspierających kobiety w łagodzeniu objawów menopauzy. Bo menopauza, zgodnie z hasłem marki Jasnum, wcale nie musi oznaczać pauzy w życiu.

DOBRE ZMIANY I NOWA PERSPEKTYWA

Jak wynika z raportu1, negatywne emocje dotyczące menopauzy dominują w okresie przed menopauzą, głównie: niepewność, lęk i przygnębienie. Co 4. kobieta podchodziła do tematu menopauzy z akceptacją. Obecne emocje to te głównie pozytywne! 37% kobiet zaakceptowało sytuację. Co 4. odczuwa spokój, natomiast co 5. równowagę i ulgę. Negatywne emocje odczuwane są w mniejszym stopniu. Większość kobiet w trakcie nadal jednak odczuwa niepewność i lęk. Kobiety, które przeszły menopauzę mają więcej obecnie pozytywnych emocji w porównaniu do kobiet, które obecnie ją przechodzą. Niemal połowie z nich towarzyszy akceptacja oraz trochę w mniejszym stopniu: spokój, równowaga i ulga.

Zobacz także: Te kosmetyki z kwasami nie podrażniają skóry

MENOPAUZA OKIEM EKSEPRTÓW

Marka Jasnum do kolejnej edycji kampanii edukacyjnej #MENOPAUZA TO NIE PAUZA zaprosiła ekspertki socjolożkę dr n. hum. Julitę Czernecką oraz psychoterapeutkę i edukatorkę seksualną dr n. hum. Alicję Długołęcką, które pomagają kobietom zrozumieć ten czas i spojrzeć na niego z nowej perspektywy. ”Menopauza odbierana jest w naszej kulturze na dwa sposoby. Z jednej strony jest postrzegana jako czas, w którym kobiety tracą część „widzialności” społecznej związanej z utratą młodości. Z drugiej strony widzimy jednak coraz więcej kobiecości dojrzałej, pełnej wigoru, z jasno określoną drogą na przyszłość. Wiele artystek czy dziennikarek przedstawia temat dojrzałości i menopauzy jako czasu, który jest nowym początkiem” – zauważa Julita Czernecka. ”Menopauza może stać się piękną przygodą i przynieść spełnienie. Wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy postawę do „przejścia” przez te etap. Ważne, żeby dostrzec całość tej drogi i starać się kształtować pozytywną postawę do samych siebie. Kobiety w wieku 45 plus są pełne siły, mają już doświadczenie życiowe i zawodowe. Menopauza może być etapem, w którym mocno postawią na siebie. Bo to rozdział w którym na ogół już wiemy, co jest dla nas najważniejsze, jakie mamy wartości, jakie relacje chcemy umacniać, na czym chcemy się skupić, jakie obszary zawodowe rozwijać, a z czego rezygnować” – dodaje socjolożka.

SEKS W CZASIE MENOPAUZY

Wątek menopauzy pojawia się w rozmowach przyjaciółek w serialu „And Just Like That”, kontynuacji kultowego ‘”Sex and the City”. Podchodzą do tematu klimakterium z dużym dystansem i poczuciem humoru. A jak w realnym świecie do relacji i strefy seksualnej podchodzą kobiety w tym wyjątkowym czasie? Jak wynika z wyżej wspomnianego raportu2 samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz życie seksualne są sferami życia, na które menopauza wywarła największy wpływ. Poczucie własnej wartości i relacje z partnerem również ucierpiały u co 4. kobiety. Ponad połowa kobiet uważa, że jest aktywna seksualnie, a same kontakty seksualne są dla niej ważne. Ponad połowa czuje się w pewnym stopniu atrakcyjna, zarówno dla siebie, jak i w oczach mężczyzn/swojego partnera. „Chociaż rozwój nauki i dostęp do wiedzy na temat menopauzy staje się powszechny okazuje się, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Menopauza jest progiem przejścia do kolejnego etapu rozwoju, tak jak fazy poprzednie, na przykład okres dojrzewania. Do każdego etapu wskazane jest wszechstronne przygotowanie - jeszcze zanim się rozpocznie. Okres menopauzy nie stanowi żadnego wyjątku. To przygotowanie powinno obejmować szerokie pole działań: zarówno regularne konsultacje lekarskie, jak psychoedukację, uczenie się nowych nawyków prozdrowotnych oraz pielęgnowanie relacji” – podsumowuje dr n.hum. Alicja Długołęcka, psychoterapeutka i edukatorka seksualna.