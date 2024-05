Tak powinna wyglądać Twoje kosmetyczka na lato. Co do niej spakować?

Jak dobrać bieliznę ślubną do sukienki? – 5 praktycznych porad

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna to podstawa pielęgnacji nie tylko podczas letniego sezonu. Marka DAX SUN już od 35 lat dba o zdrowie skóry i chroni przed negatywnymi skutkami promieniowania. Teraz przedstawia zupełnie nowe produkty, aby zapewnić multiochronę przez cały rok. Lekka konsystencja szybko się wchłania, dając aksamitne wykończenie. Nie bieli, nie roluje się pod makijażem i zapewnia świeży wygląd przez cały dzień. Każdy z produktów zawiera FOTOSTABILNE FILTRY NOWEJ GENERACJI, które chronią przed skutkami promieniowania UVA, UVB, światłem emitowanym przez ekrany HEV i podczerwonym IR, fotostarzeniem oraz przebarwieniami. Natomiast URBAN ADAPT COMPLEX, czyli wielofunkcyjny duet ektoina + niacynamid, wzmacnia ochronną barierę skóry i przywraca równowagę mikrobiomu, długotrwale nawilża oraz chroni przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych. Oprócz wysokiej ochrony przeciwsłonecznej SPF50+, w każdym kosmetyku zastosowano inny składnik pielęgnujący, aby maksymalnie dopasować produkt do potrzeb skóry. Znajdziemy w nich np. kwas hialuronowy, witaminę C lub ceramidy.

DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie antyoksydacyjną WITAMINĘ C, która odpowiada za rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu i wygładzenie.

W składzie:

FILTRY NOWEJ GEENRACJI

URBAN ADAPT COMPLEX - ektoina + niacynamid

WITAMINA C

puder SOFT FOCUS

Sposób użycia: Codziennie rano nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. W przypadku ekspozycji słonecznej nałóż ok. 20 min. wcześniej i powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony.

DAX SUN Nawilżający krem ochronny z kwasem hialuronowym SPF 50+

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera intensywnie nawilżający KWAS HIALURONOWY, który sprawia, że skóra staje się elastyczna, gładka i miękka w dotyku.

W składzie:

FILTRY NOWEJ GEENRACJI

URBAN ADAPT COMPLEX ektoina + niacynamid

KWAS HIALURONOWY

puder SOFT FOCUS

Sposób użycia: Codziennie rano nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. W przypadku ekspozycji słonecznej nałóż ok. 20 min. wcześniej i powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony.

DAX SUN Regenerujący krem ochronny z ceramidami SPF 50+

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie regenerujące CERAMIDY, które odbudowują naturalna barierę skóry, by utrzymać jej gładkość i elastyczność.

W składzie:

FILTRY NOWEJ GEENRACJI

URBAN ADAPT COMPLEX ektoina + niacynamid

CERAMIDY

puder SOFT FOCUS

Sposób użycia: Codziennie rano nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. W przypadku ekspozycji słonecznej nałóż ok. 20 min. wcześniej i powtarzaj czynność regularnie, min. co 2h. Unikaj kontaktu preparatu z oczami i odzieżą. Nadmierne przebywanie na słońcu może być zagrożeniem dla zdrowia. Pamiętaj, że żaden preparat z filtrami UV nie zapewnia 100% ochrony.

