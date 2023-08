Tanie perfumy Lidla pachną niczym słynny bucik od Caroliny Herrery. Piękny, luksusowy zapach za jedynie 15 zł. Odżywcza kompozycja na jesień 2023

Tani zamiennik drogich perfum. Kosztuje 15 zł, a pachnie niczym legendarna kompozycja

Perfumy Good Girl od Caroliny Herrery to jeden z najpopularniejszych zapachów na świecie. Popularny flakon w kształcie bucika zyskał tysiące fanek na całym świecie i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji zapachowych. To elegancki zapach z kwiatowo-orientalnymi nutami. Wyczuwalne w nim są aromaty między innymi jaśminu oraz migdałów. Za flakon Good Girl o pojemności 80 ml trzeba zapłacić grubo ponad 400 zł. Jeżeli szukasz podobnej kompozycji zapachowej ale w nieco niższej cenie, to koniecznie powinnaś udać się do Lidla. Znajdziesz tam tani zamiennik perfum Good Girl od Caroliny Herrery. O jakim zapachu mowa? Koniecznie wypróbuj Rich Woman od marki BI-ES. To perfumy o podobnych nutach zapachowych które kosztują jedynie około 15 zł. To mocny zapach dla pewnych siebie kobiet, które od perfum oczekują trwałości i niebanalnego aromatu. BI-ES Rich Woman to przede wszystkim nuty jaśminu, porzeczki, bursztynu oraz wanilii. To idealny zapach na jesień 2023. Ich jakość potwierdzają opinie zadowolonych użytkowniczek.

- Zakupiłam w markecie, ponieważ spodobał mi się zapach. Perfumy są bardzo trwałe, utrzymują się calutki dzień i bardzo dobrze trzymają się na ubraniach. Mają zapach owocowo-orzeźwiający, inspirowany zapachem ‚Good girl’ (popularny bucik). Często jak przychodzę do pracy to padają pytania czym pachnę, a to taki niepozorny BI-ES - pisze jedna z użytkowniczek na portalu wizaz.pl.

i Autor: Materiały prasowe Perfumy w Lidlu

