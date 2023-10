Te fryzury to małe dzieło sztuki. Zobacz, co można wyczarować na włosach

Nie czekaj do grudnia! Pierwsze kalendarze adwentowe znanych marek

"Podczas tego pokazu chciałem stworzyć fryzury, które nie tylko odzwierciedlały kulturowe inspiracje Naeema Khana, ale także wprowadzały nowy poziom elegancji i edytorialowego zacięcia. Produkty Aveda pozwoliły nam wyrzeźbić te niezwykłe fryzury z precyzją i wdziękiem” – powiedział Jon.

Aby przygotować włosy na prezentację na wielkim wybiegu, zespół artystów Aveda użył toniku zwiększającego objętość Aveda Thickening Tonic, który widocznie wzmocnił włosy i posłużył za bazę do suszenia. Włosy zostały strategicznie podzielone na trzy części, co ułatwiło tworzenie eleganckich kucyków splecionych później w fantazyjne upięcia i warkocze.

W zależności od naturalnej tekstury włosów modeli, artyści wykorzystali nawilżający żel do loków Aveda nutriplenish™ curl gelée lub wysoce utrwalający żel Aveda men pure-formance™ firm hold gel. Najlepsze rezultaty przy zastosowaniu obu produktów uzyskano dzięki precyzyjnemu nakładaniu, co pozwoliło na osiągnięcie wyjątkowo gładkich włosów we wszystkich elementach fryzury. Wisienką na torcie i ostatecznym wykończeniem całości był lakier Aveda Control Force Firm Hold Hairspray. Poza solidnym utrwaleniem fantazyjnych warkoczy, nadawał również żywy, intensywny połysk, który podkreślał elegancję fryzury.

W przypadku modelek z kręconymi włosami proces został dostosowany w celu ochrony i nawilżenia włosów za pomocą odżywki bez spłukiwania Aveda Nutriplenish™ i kremu do stylizacji Aveda Botanical Repair™. Następnie użyto prostownicy, aby uzyskać gładszą teksturę, zapewniając warkoczom zabezpieczenie bez zmiany naturalnego skrętu włosów.

Stylizacja włosów odegrała kluczową rolę w ożywieniu pokazu Naeem Khana S/S 2024. Precyzyjne fryzury były wyrazem połączenia dziedzictwa indyjskiego i mody high fashion.

i Autor: Materiały prasowe Naeem Khana S/S 2024

