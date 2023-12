Te perfumy to arcydzieła. Wybór na Sylwestra

Węch i pamięć są powiązane ze względu na anatomię naszego mózgu. Cząsteczki zapachu zatrzymują się na nabłonku węchowym w jamie nosowej, potem wypustki neuronów węchowych z nabłonka tworzą rozczłonkowany nerw węchowy, aby ostatecznie dotrzeć do opuszki węchowej w przedniej części mózgu. Zapachy trafiają bezpośrednio do układu limbicznego, w tym do ciała migdałowatego i hipokampu, czyli obszarów związanych również właśnie z emocjami i pamięcią. Węch jest jedynym w pełni rozwiniętym zmysłem, jaki ma płód w łonie matki. Od około 10. roku życia, dowodzenie przejmuje zmysł wzroku. Zapach i emocje są przechowywane jako jedno wspomnienie, dlatego dzieciństwo to zwykle okres, w którym tworzysz „listę” zapachów, które będziesz kochać i nienawidzić przez całe dorosłe życie. Wprawdzie nos podobnie jak mięśnie można wytrenować, ale nasze „lubię - nie lubię” na zawsze pozostaje z nami. Zapachy mają kolosalną przyszłość, od kilku lat wyraźnie widać to na przykład w marketingu. Pachnące sklepy, hotele biura i kliniki to już żadne zaskoczenie. Ta węchowa manipulacja klientami sprawdza się doskonale – wracamy z przyjemnością do miejsc, których zapach rozpoznajemy. Do tego dołącza aromaterapia, czyli wpływanie zapachami na nastrój i samopoczucie. Miejsce, które pachnie dla nas dobrze, w którym mija nam mgła mózgowa albo przestaje boleć głowa – nasz organizm zapamiętuje czasem wręcz niezależnie od nas. I chce tam wracać! Rynek perfumiarski rozwija się dynamicznie, najlepszym przykładem jest wynaleziona przez naukowców z Harvardu technologia, dzięki której iPhone może udostępniać zapachy. A jakie perfumy wybrać na okres karnawałowy? Tylko takie, które naprawdę nam się podobają. Nie patrzmy na koleżanki czy znajomych. Perfumy zawsze sprawdzamy na własnej skórze – papierek nie jest wymierny! Ta sama kompozycja może zupełnie inaczej pachnieć też na kimś. A więc – jeśli wybierasz perfumy dla siebie: testuj je na sobie! Dobrze jest pochodzić z nimi przez kilka godzin, zanim podejmiemy decyzję kupna. Zapachy potrafią rozwijać się w zupełnie niespodziewany sposób.

Jeśli lubisz klasykę, ale jednocześnie zamierzasz wyróżniać się z tłumu

WYPRÓBUJ: EISENBERG Paris Rouge&Noir Intense, 345 zł/30 ml (dostępne w perfumeriach Sephora i na sephora.pl)

Dla marki EISENBERG Paris piękno i sztuka są nierozerwalne, a tworzone przez nią zapachy są jak dzieła sztuki. Ten zapach łączy świeżość ze słodyczą, zmysłowość z elegancją. Mandarynka i bergamotka rozświetlają początek tej przygody, a w sercu łączą się ze zmysłowością i słodyczą wanilii oraz jaśminu. Bazę stanowi hipnotyczna tuberoza, egzotyczny ylang-ylang i ciepłe drzewo sandałowe. To perfumy dla osoby, która wie, czego chce i nie boi się o to poprosić.

Jeśli kochasz zaskakiwać, a określenie „szczypta szaleństwa” to dla ciebie najlepsza zachęta WYPRÓBUJ: Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Spray Woda perfumowana, 299 zł/30 ml, dostępne w perfumeriach DOUGLAS i na DOUGLAS.PL (najniższa cena 30 dni przed promocją: 275 zł, cena regularna: 405 zł)

W prostym flakonie przywodzącym na myśl klasyczny garnitur zamknięto przede wszystkim prowansalską lawendę, która pojawia się w nutach głowy i serca. Oprócz niej na początku wyczuwalne są akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin miesza się i łączy z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą zapachu jest słodka wanilia, cedr i piżmo. Ponieważ możesz być silna, a jednocześnie na wskroś kobieca.

Jeśli uwielbiasz zapach kwitnącego ogrodu, a kwiaty są dla ciebie najpiękniejszą kreacją natury

WYPRÓBUJ: Nuxe Perfumy Prodigieux®, 150 zł/30 ml

To oparta na naturalnych składnikach i roślinnym alkoholu kwiatowa esencja, która zachwyca aromatem kwiatu oraz owocu pomarańczy. W dalszej części pojawia się energetyczna bergamotka oraz słodka mandarynka. W sercu połyskuje róża, bujna magnolia i romantyczna gardenia. Sensualna baza została odziana w tony wanilii oraz mleka kokosowego, którym towarzyszy otoczak.

Jeśli lubisz wielofunkcyjne kosmetyki i nawet twoje perfumy muszą robić coś więcej niż pachnieć

WYPRÓBUJ: YOSKINE NATURAL GLOW Rozświetlająca Mgiełka Do Ciała Brzoskwinia i Bergamotka, 79,99 zł/100 ml

Rozświetla i nadaje skórze jedwabistą gładkość. Jednocześnie dzięki bogactwu naturalnych składników pielęgnacyjnych, dogłębnie nawilża, odżywia i regeneruje. Owocowo- kwiatowa (między innymi: żurawina, frezja, brzoskwinia, lilia wodna) fuzja nut zapachowych w tej mgiełce łączy uwodzicielskie aromaty dzikiej brzoskwini oraz bergamotki. Odświeża, relaksuje i wprawia w dobry nastrój, a subtelne złociste drobiny ozdabiają skórę lśniącym welonem.

