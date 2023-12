Ten kosmetyczny kalendarz adwentowy zapewni Ci wyjątkowe przeżycia

Pamiętasz najpiękniejsze baśnie z dzieciństwa? Tegoroczny kalendarz Yves Rocher Magiczne Dni przenosi nas do krainy jak ze snów. Do serca Bretanii, gdzie lasy są pokryte lśniącymi płatkami śniegu, na drzewach widać pojedyncze złociste liście, a wokół czuć powiew prawdziwej zimy. Takiej, w obliczu której masz ochotę ogrzać się przy ognisku lub otulić się ciepłym kocem. Jednak największą frajdę, jak w czasach beztroskiego dzieciństwa, może sprawić otwieranie okienek w kalendarzu adwentowym. Tu zamiast czekoladek czekają na nas same wyjątkowe, kosmetyczne niespodzianki, idealnie wpisujące się magiczny, przedświąteczny klimat. W 24 pudełeczkach zamknięto aż 8 pełnowymiarowych produktów oraz 16 kosmetyków w mniejszych opakowaniach, doskonałych nie tylko na zimową podróż.

Wśród tegorocznych niespodzianek znajdują się m.in. matowa szminka, lakier do paznokci w odcieniach czerwieni i tusz do rzęs. Z ich pomocą łatwo stworzyć efektowny, elegancki look na wielkie wyjście. Nie brakuje też kosmetyków do pielęgnacji, których skóra potrzebuje zwłaszcza w chłodne dni. Balsam do ciała z masłem Shea i migdałami, czy krem do rąk Monoi z olejkami zapobiegają jej przesuszeniu i intensywnie odżywiają. Tak jak co roku, i w tegorocznej edycji kalendarza znalazły się nowości z limitowanej edycji świątecznej. Tym razem głównymi zapachami świąt według Yves Rocher jest zmrożony owoc litchi oraz zimowa herbata. Do klimatu bajkowej zimy nawiązuje też opakowanie kalendarza Yves Rocher Magiczne Dni. Złote listki przeplatają się z czerwonymi gałązkami, tworząc elegancką całość. Piękny sposób, by umilić sobie odliczanie do Gwiazdki!

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher