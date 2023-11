Ten krem to złoto na zmarszczki. Kobiety w PRL-u go uwielbiały. Teraz kosztuje 5 zł, a wygładza cerę niczym luksusowe kosmetyki

To ulubiony kolor kobiet po 60-tce z klasą. Te panie wiedzą, jak łączyć modę i elegancję. Kolor ubrań odejmie 10 lat i doda cerze blasku

Zmarszczki na twarzy to jedna z oznak starzenia się skóry i jednocześnie zmora i powód do kompleksu u wielu pań. W walce z oznakami starzenia kobiety decydują się na różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, stosują drogie kosmetyki o właściwościach przeciwzmarszczkowych. A jak ze zmarszczkami walczyły nasze babcie? W czasach PRL-u królowała popularna wówczas maść tranowa, którą kobiety stosowały właśnie na zmarszczki. Jest ona bogata w witaminę A, która pobudza do produkcji włókna kolagenowe, dzięki czemu opóźnia procesy starzenia i poprawia napięcie skóry. Oprócz redukowania drobnych zmarszczek może również zmniejszać widoczność przebarwień. Maść tranowa doskonale regeneruje skórę i ją odżywia. W rezultacie skóra wygląda młodo i promiennie.

Maść kosztuje 5 zł, a wygładza skórę niczym luksusowe kosmetyki

Maść tranowa to tani kosmetyk. Można ją dostać niemal w każdej aptece i kosztuje około 5 złotych. Ze względu na swoją tłustą konsystencję może okazać się pomocnym kosmetykiem w okresie zimy - będzie chronić przed wiatrem i mrozem, a do tego ukoi spękaną i przesuszoną skórę.