TK Maxx i Akademia Przyszłości ruszają z drugą edycją bezpłatnych warsztatów online dla dzieci z całej Polski! 

„Szkoła bez doła” to inicjatywa TK Maxx i Akademii Przyszłości, która dzięki swojej wirtualnej formie wychodzi poza szkolne mury, co pozwala na dotarcie do dzieci w całej Polsce, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Cykl czterech warsztatów, który poprowadzi Joanna Mazur (reprezentująca Akademię Przyszłości) poświęcony będzie tematyce związanej z budowaniem pewności siebie i rozwojem osobistym. Każde ze spotkań odbędzie się w dwóch opcjach godzinowych: o 17:00 oraz 18:15. Warsztaty zostały zaprojektowane tak, aby dzieci uczyły się poprzez zabawę, a czas ich trwania (60 minut) dobrany optymalnie do zajęć online. Każde dziecko może uczestniczyć w dowolnej liczbie spotkań. Warsztaty skierowane zostały do uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do klas 4-6.

Terminy i tematy warsztatów:

26 września – Jak uwierzyć w siebie? Budujemy poczucie własnej wartości.

28 września – Jak zadbać o swoje emocje? Kilka sposobów samoregulacji.

3 października – Jak dążyć do celu? Motywowanie się do działania.

5 października – Jak rozwijać swoją kreatywność? Warsztat rozwijający twórczość.

Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.szkolabezdola.pl. Zapisy będą trwać do 25 września włącznie. Po zapisaniu się na wybrany termin oraz temat warsztatu, na skrzynkę mailową odbiorcy przyjdzie powiadomienie potwierdzające uczestnictwo. Następnie w dniu odbywania się warsztatów każda zapisana osoba otrzyma email z linkiem, który pozwoli na wzięcie udziału w wybranych wydarzeniach.

Zbiórka w sklepach na rzecz Akademii Przyszłości

W sklepach TK Maxx regularnie odbywają się zbiórki funduszy na rzecz Akademii Przyszłości. Najbliższa rusza już 14 września. Przy okazji wizyty w TK Maxx datki w dowolnej wysokości można przekazać do specjalnie wyznaczonych puszek, które będą znajdować się przy kasach. To doskonała okazja do wsparcia inicjatywy, dzięki której najmłodsi mogą budować przyszłość o jakiej marzą.

Współpraca na rzecz dzieci z lokalnych społeczności

TK Maxx wspiera Akademię Przyszłości od 2014 roku. Od tego czasu pomoc zyskało ponad 4500 dzieci z lokalnych społeczności. Współpracę zapoczątkowała troska o przyszłość najmłodszych, które mają trudności z wiarą w swoje możliwości. Coroczne wsparcie finansowe przekazywane przez TK Maxx pozwala rozwijać Akademię, pomagać jej podopiecznym, jak również rekrutować i szkolić wolontariuszy.

Dołącz do Akademii Przyszłości

Wieloletnie doświadczenie Akademii potwierdza, że życie dziecka odmienić może drugi człowiek, który pokaże mu, że jest ważne. Rekrutacja wolontariuszy Akademii Przyszłości właśnie trwa – może nim być każdy z nas! Zostań indywidualnym wolontariuszem i przekaż wsparcie dziecku, które w siebie nie wierzy – więcej informacji na temat udziału w programie jest dostępne na: www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

