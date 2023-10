i Autor: Shutterstock

To najmodniejsza torebka tego sezonu! Retro model, który pasuje do każdej stylizacji

Modne torebki na jesień i zimę. Tegoroczny sezon to wielki ukłon w stronę retro oraz mody lat 90-tych. Wiele marek w swoich kolekcjach na ten sezon zaserwowało nam sentymentalną podróż do przeszłości i fasony torebek, które już gdzieś widzieliśmy. Hiszpańska marka Bimba Y Lola w swojej ofercie wyjątkowy model, który zdecydowanie jest tegorocznym must have.