To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Ja go zrobić?

Makijaż wieczorowy poniekąd rządzi się własnymi prawami. Jest on mocniejszy i bardziej intensywny, nie znaczy to jednak, ze powinien być ciężki i za bardzo obciążający. Ten rodzaj make-upu będzie idealny na święta. Jak wykonać najlepszy makijaż wieczorowy?

Postaw na klasykę

Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Jak wykonać smokey eyes?

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

Nie zapominaj o makijażu brwi, który podkreśli oczy i będzie swoistą ramą dla oka. Wybierając smokey eyes postaw na delikatniejszy makijaż ust, wybieraj pomadki i szminki w kolorze zbliżonym do naturalnego.

Te kosmetyki sprawdzą się w smokey eyes

Idôle Tint Lancôme

Pierwszy cień do powiek i róż w płynie stworzony przez Lancôme. Idôle oferuje nową definicję wielofunkcyjności, dostarczając kobietom moc tworzenia. Odkryj pierwsze wielozadaniowe cienie do powiek w płynie od marki Lancôme. Opracowany przez globalną dyrektor makijażu Lancôme Lisę Eldridge, Idôle Tint to rozwiązanie nowej generacji w świecie makijażu. Służy przede wszystkim jako cień, ale może również pełnić funkcję linera, różu lub rozświetlacza. Must-have dla wszystkich miłośniczek makijażu. Zaprojektowany, aby służyć pięknu w wielu wymiarach, nowy Idôle Tint cień do powiek i róż w płynie dostępny jest teraz w kolekcji 7 odcieni.

i Autor: materiały prasowe Lancôme

CHARLOTTE TILBURY - PILLOW TALK DREAMS LUXURY PALETTE - Paleta cieni

4 bajeczne, uniwersalnie twarzowe odcienie. Idealne, by stworzyć makijaż na dowolną okazję w kilka chwil! Prime (perłowy różowo-złoty), enhance (matowy pudrowy róż), smoke (matowy jagodowy brąz) + super pop (połyskujący róż) inspirowane szminką pillow talk intense. Matowe cienie: powlekane pigmenty łatwo się blendują, zapewniając piękne wykończenie. Metaliczne cienie: połyskujące pigmenty perłowe dają efekt pełen blasku.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

MAC Cosmetics - Liquidlast 24 Hour Waterproof Liner

Narysowanie precyzyjnych kresek wokół oczu wymaga czasem naprawdę dużo trudu. Jednak nie z kredką do oczu w płynie z cienkim pędzelkiem. Kredki do oczu w płynie Liquidlast 24 Hour Waterproof Liner polubią wszystkie miłośniczki seksowych kocich oczu i cienkich precyzyjnych kresek. Intensywnie czarna kredka do oczu w płynie zapewnia efekt utrzymujący się przez 24 godziny. Narysuj precyzyjną kreskę bez wysiłku tak samo jak profesjonalna wizażystka i ciesz się kuszącym spojrzeniem przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe MAC

BENEFIT COSMETICS - Fan Fest - Maskara dająca efekt wachlarza rzęs

Zwiększ objętość, zmultiplikuj i rozłóż rzęsy niczym wachlarz z maskarą Fan Fest od Benefit. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka Full-Flex Fiber Brush, jest wygięta pod kątem 40°, dzięki czemu unosi rzęsy od nasady aż po same końce i dociera do kącików oczu pokrywając nawet najkrótsze włoski. Szczoteczka posiada włókna flex-wave, które unoszą, definiują i rozdzielają rzęsy. Formuła tuszu jest łatwa w aplikacji, nie obciąża i nie osypuje się.

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics