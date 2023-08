Ukojenie i nawilżenie każdego rodzaju skóry! W myśl koreańskiej pielęgnacji

Błędy w codziennej pielęgnacji, negatywny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV lub smog czy nieprawidłowo zbilansowana dieta – wszystko to ma wpływ na stan skóry. W efekcie często staje się ona odwodniona i podrażniona, czemu towarzyszy uczucie ściągnięcia. Dodatkowo objawy starzenia stają się bardziej widoczne, a naturalny blask zanika. W takim wypadku skórę ukoi Hearleaf My-Type Calming Cream. Ma lekką żelową konsystencję, która nie obciąża i formułę bogatą w naturalne składniki o udowodnionym działaniu nawilżającym i łagodzącym już od pierwszej aplikacji.

LEKKI ŻELOWY KREM DO KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY

Hearleaf My-Type Calming Cream AXIS-Y

Hearleaf My-Type Calming Cream to krem łagodzący o konsystencji żelu, który przynosi ukojenie wrażliwej, podrażnionej i odwodnionej skórze. Jego lekka formuła jest idealna do nakładania warstwowego. Kosmetyk należy do serii 6+1+1. W jego składzie znajdziemy 6 składników naturalnych: wąkrotkę azjatycką pobudzającą naturalny proces regeneracji skóry, szałwię łagodzącą podrażnienia i regulującą wydzielanie sebum, alantoinę sprzyjającą powstawaniu nowych komórek i tkanek, lukrecję dostarczającą antyoksydanty i chroniącą skórę, sorgo które rozjaśnia i zmniejsza widoczność zmarszczek oraz produkty fermentacji grzybów Aspergillus pomagające poprawić i utrzymać zbalansowaną strukturę skóry. 1 składnik główny to bogata w antyoksydanty pstrolistka sercowata posiadająca właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, nawilżająca i łagodząca skórę, a 1 zaawansowana technologia to ANTOXYL_S II. Wykorzystuje ona ekstrakt z sorgo oraz produkty fermentacji grzybów Aspergillus, dzięki czemu powstaje bezpieczny składnik Antoxyl_S II, który wspiera barierę ochronną skóry.

Wybór odpowiedniego kremu jest niezmiernie ważny, ale warto pamiętać, że najistotniejszym elementem codziennej pielęgnacji jest oczyszczanie. Wegański żel Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser AXIS-Y z serii 6+6+1 ma pH 5,5 i jest przyjazny dla skóry. Skutecznie i delikatnie usuwa zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum, pozostawiająca skórę nawilżoną i miękką.

